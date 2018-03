Agricoltura | nelle stalle bellunesi comincia l’era dei robot 3

meteoweb.eu

: Dona anche tu il #5x1000 per L'agricoltura del domani Nelle tua dichiarazione dei redditi dona il 5x1000 a… - AgriBioPiemonte : Dona anche tu il #5x1000 per L'agricoltura del domani Nelle tua dichiarazione dei redditi dona il 5x1000 a… - PiaZorzi : RT @TgrVeneto: #Verona. Ancora un incidente #mortale sul #lavoro. In agricoltura, nelle colline sopra Verona. A perdere la vita un uomo di… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Verona. Ancora un incidente #mortale sul #lavoro. In agricoltura, nelle colline sopra Verona. A perdere la vita un uomo di… -

(Di domenica 25 marzo 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nell’incontro Fabio Curto, titolare di un allevamento a Vidor e di malga Mariech a Monte Cesen, racconterà la sua esperienza con la sua stallaizzata, dove tutto è controllato dal computer o da una app sullo smartphone con un unico software gestionale, in maniera costante e continua 24 ore su 24, per avere sotto controllo la situazione e sapere se le vacche mangiano, se hanno qualche problema sanitario, quanto latte fanno, se sono in calore e se hanno la mastite, se i vitellini vengono allattati a sufficienza. Qualsiasi tipo di anomalia o non conformità viene segnalata dal sistema, così come è possibile conoscere i dati sull’efficienza dell’allevamento, sulla produzione, sul consumo dell’energia. L'articolol’era dei(3) sembra essere il primo su Meteo Web.