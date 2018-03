Agricoltura | nelle stalle bellunesi comincia l’era dei robot 2

Agricoltura : nelle stalle bellunesi comincia l’era dei robot (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nell’incontro Fabio Curto, titolare di un allevamento a Vidor e di malga Mariech a Monte Cesen, racconterà la sua esperienza con la sua stalla robot izzata, dove tutto è controllato dal computer o da una app sullo smartphone con un unico software gestionale, in maniera costante e continua 24 ore su 24, per avere sotto controllo la situazione e sapere se le vacche mangiano, se hanno qualche problema ...

Agricoltura : nelle stalle bellunesi comincia l’era dei robot : Belluno, 25 mar. (AdnKronos) – robot che distribuiscono il cibo e allattano i vitellini, mungitura elettronica, malattie e gestione della stalla controllate con una app scaricata sul telefonino. Per la zootecnia da latte sta iniziando una nuova era, dove la tecnologia entra prepotentemente in alcune fasi della produzione per aumentare l’efficienza e la qualità della produzione.Una vera e propria rivoluzione innovativa negli ...