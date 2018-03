Afghanistan | esplosione in una moschea sciita a Herat | 3 morti

C’è stata una forte esplosione a Kabul - in Afghanistan : ci sono almeno 31 feriti : Stamattina a Kabul, la capitale dell’Afghanistan, c’è stata una forte esplosione nei pressi di un ufficio del ministero degli Interni. Un funzionario locale ha detto ad Agence France-Presse che l’esplosione è stata causata da un’autobomba, ma per ora non ci The post C’è stata una forte esplosione a Kabul, in Afghanistan: ci sono almeno 31 feriti appeared first on Il Post.