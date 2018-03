Addio al maestro Abreu

Addio al Maestro della Fisarmonica - è morto a Fermo Peppino Principe : Nal 1972 è stato protagonista, prima alla radio e poi alla televisione, degli spettacoli musicali "La Fisarmonica ", diretti da Gorni Kramer. E' noto in tutto il mondo anche come autore di musiche ...

E’ morto Rinaldo Orfei - Addio ad un altro grande maestro del circo : Si è spento a Riccione nell’ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni Rinaldo Orfei . Il fratello di Nando e Liana, cugino di Moira, è morto a 74 anni. A dare la notizia è Circusfans.net, il portale del circo italiano. Rinaldo Orfei negli ultimi tempi viveva a Misano Adriatico in una casa di riposo. La carriera di Rinaldo Orfei Rinaldo Orfei era stato tra i fondatori delle produzioni circensi della Famiglia Orfei , il circo Orfei a tre ...

Addio a Folco Quilici - maestro dei documentari : Folco Quilici ha visto il mondo intero e tutto intero lo ha mostrato agli altri nei suoi documentari. Folco Quilici è morto oggi all’ospedale di Orvieto. Avrebbe compiuto 88 anni in aprile. Nato a Ferrara, da tempo viveva nella campagna umbra, a Ficulle. Il resto della sua vita o aveva passato girando per il mondo inseguendo le meraviglie, su tutte quelle del mare. Nel 2006 la rivista Forbes lo indicò come uno degli intellettuali più ...