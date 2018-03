Addio a Maria Berica Marchiorello | fu rapita nell' ' 82

Uomini e Donne/ Critiche per Mariano Catanzaro : le rivelazioni di Federica dopo l'Addio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il trono di Mariano Catanzaro continua a scatenare polemiche. Federica Pattacini, dopo l'addio, ha qualcosa da dire...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 05:05:00 GMT)

ALESSANDRA CELENTANO MALATA/ Addio al ballo ma grazie a Maria De Filippi e Amici tutto è cambiato! : La professoressa di Amici ALESSANDRA CELENTANO confessa di avere una malattia: "Ho la sindrome dell'alluce rigido, mi sono operata e oggi non posso più ballare"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:36:00 GMT)

Amici 17 : Addio ai coach - la clamorosa decisione di Maria De Filippi sul serale Video : Mancano circa 3 settimane all'inizio del serale di #Amici 17, e ancora sono pochissime le notizie certe che si hanno sul programma e su come sara' strutturato; il sito di Davide Maggio, però, ha regalato poche ore fa un'importantissima anticipazione ai fan del talent. Stando ai gossip che circolano nei corridoi [Video]Mediaset, pare che #Maria De Filippi abbia deciso ufficialmente di eliminare il ruolo di coach dopo anni di successi, e far ...

Amici 17 : Addio ai coach - la clamorosa decisione di Maria De Filippi sul serale : Mancano circa 3 settimane all'inizio del serale di Amici 17, e ancora sono pochissime le notizie certe che si hanno sul programma e su come sarà strutturato; il sito di Davide Maggio, però, ha regalato poche ore fa un'importantissima anticipazione ai fan del talent. Stando ai gossip che circolano nei corridoi Mediaset, pare che Maria De Filippi abbia deciso ufficialmente di eliminare il ruolo di coach dopo anni di successi, e far tornare i ...

Inter - assalto a Di Maria. L’argentino potrebbe dire Addio al PSG a fine stagione : Inter, assalto a Di Maria. L’argentino potrebbe dire addio al PSG a fine stagione Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, assalto A DI MARIA- L’Inter si prepara ad un finale di stagione intenso e avvincente. Un finale di stagione con un unico obiettivo: Champions League. Spalletti è stato chiaro. Servirà massima concentrazione e servirà unione di ...

Uomini e Donne news : l'Addio clamoroso del trono per Mariano? : Chi si poteva mai aspettare delle tali ripercussioni in seguito alle ultimissime confessioni fatte da parte del tronista partenopeo di Uomini e Donne. Quando si è saputo che Mariano Catanzaro fosse diventato il nuovo big del talk show, in tanti non sono rimasti contenti visto e considerato che il giovane è sempre stato molto simpatico e superficiale già nella sua passata partecipazione da ex corteggiatore. E infatti, il suo trono è risultato già ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Tina e Gemma : un Addio in studio? L'appello a Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Appello del web a Maria De Filippi: "Fuori Tina Cipollari!" Ma la conduttrice ha altri piani per l'opinionista...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Maria Teresa Meli - il sospetto sull'Addio di Borrelli del M5s : 'Fedele di Casaleggio. Ha davvero lasciato per i soldi' : La nuova gestione Casaleggio jr-Di Maio della piattaforma Rousseau sarebbe all'origine delle dimissioni dal gruppo europarlamentare di Davide Borrelli secondo la giornalista del Corriere della Sera , ...

C'è posta per te/ Storie e ospiti di Maria De Filippi : vita sociale Addio per il popolo del web (3 febbraio) : C'è posta per, anticipazioni e ospiti quarta puntata 3 febbraio: nello studio di Maria De Filippi arrivano J-Ax, Fedez e Carlo Conti per due nuove sorprese.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 20:35:00 GMT)

Una Vita anticipazioni spagnole : Maria Luisa dice Addio ad Acacias Video : Le nuove anticipazioni delle puntate spagnole di #Una Vita ci svelano interessanti noVita' sugli abitanti di Acacias, in particolare su due dei più importanti protagonisti della soap: Maria Luisa e Victor. Quest'ultimo, nonostante sia sempre stato molto innamorato della figlia di Ramon, è sempre stato anche un dongiovanni: nelle puntate italiane i fan della soap stanno assistendo all'inizio dell'amore tra i due e sembra che il giovane sia ...

U&D - Giorgio e il mistero del bacio con Gemma - Annamaria annuncia l'Addio. Ida sospesa fra Sossio e Riccardo : MILANO - Dopo il trono classico, a ' Uomini e donne ' si continua con le vicende dei protagonista del trono over. Gemma non si arrende e organizza una sorpresa per Giorgio... #uominiedonne Un post ...

Uomini e Donne Oggi/ Trono Over - segnalazione per Annamaria : la dama dice Addio al programma! (11 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 11 gennaio 2018 in onda il Trono Over. segnalazione per Annamaria: Gianni Sperti mostra le foto della dama con un uomo, lei lascia il programma!(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:30:00 GMT)

Annamaria/ Uomini e donne - ennesima discussione e poi l'Addio? : Il trono over di Uomini e donne si prepara ad un altro addio? Annamaria di nuovo al centro delle discussioni ad un passo dall'addio? Ecco cosa vedremo nella nuova puntata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 13:05:00 GMT)