Addio a Ado Brescacin | lutto nel ciclismo

“Addio - amico mio”. Lutto nel calcio - Maradona in lacrime. Campione - modello e simbolo per tutti. “Un talento enorme” : Genio e sregolatezza. Un po’ George Best (con più capelli), un po’ Diego Maradona (con molto meno genio). Eppure i tifosi lo amavano. Lo chiamavano il “pazzo” per quella sua voglia di essere sempre fuori gli schemi, sempre sopra le righe, in campo e fuori. E pure stavolta non è stato da meno. A 64 anni il cancro se l’è portato via, dopo una lunga lotta durante la quale mai ha chinato la testa. “Un grande perdita” scrive Diego Maradona, ...

Corrado Franco oggi l'Addio a Quarona : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia oggi Borgosesia > Cronaca > Corrado Franco oggi l'addio a ...

Addio a Luigi Necco - volto storico di 90° minuto e cantore del Napoli di Maradona : Il calcio, la passione per l'archeologia, ma anche la cronaca raccontata con coraggio, pagata con un agguato della Camorra . Un cronista a tutto tondo, dalla schiena dritta. Certo, la prima immagine ...

Carlo Ripa di Meana morto. Era stato ministro e parlamentare - solo due mesi fa l’Addio alla sua “adorata” Marina : Marina Ripa di Meana se n’è andata solo due mesi fa e al marito, Carlo Ripa di Meana, non aveva raccontato nulla sulla sua malattia, “non doveva sapere, non doveva essere turbato e scosso da tanta sofferenza”. E forse Marina aveva ragione nel voler proteggere la sensibilità del marito. Solamente due mesi dopo la scomparsa della moglie, anche Carlo Ripa di Meana è morto, all’età di 89 anni, in un ospedale romano. A ...

Carlo Ripa di Meana morto. Era stato ministro e parlamentare - solo due mesi fa l’Addio alla “adorata” sua Marina : Marina Ripa di Meana se n’è andata solo due mesi fa e al marito, Carlo Ripa di Meana, non aveva raccontato nulla sulla sua malattia, “non doveva sapere, non doveva essere turbato e scosso da tanta sofferenza”. E forse Marina aveva ragione nel voler proteggere la sensibilità del marito. Solamente due mesi dopo la scomparsa della moglie, anche Carlo Ripa di Meana è morto, all’età di 89 anni, in un ospedale romano. A ...

Carlo Ripa di Meana morto - solo due mesi fa l’Addio alla “adorata” sua Marina Ripa di Meana : Marina Ripa di Meana se n’è andata solo due mesi fa e al marito, Carlo Ripa di Meana, non aveva raccontato nulla sulla sua malattia, “non doveva sapere, non doveva essere turbato e scosso da tanta sofferenza”. E forse Marina aveva ragione nel voler proteggere la sensibilità del marito. Solamente due mesi dopo la scomparsa della moglie, anche Carlo Ripa di Meana è morto, all’età di 89 anni, in un ospedale romano. A dare la ...

Lazio - l'Addio di de Vrij : 'Accordo non trovato. Vado via per raggiungere i miei obiettivi' : Dopo l'anticipazione del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è arrivato il messaggio d'addio di Stefan de Vrij. Il difensore olandese, in scadenza di contratto il prossimo giugno, lascerà il ...

Eleonora Brigliadori - Addio splendore. Dopo anni di oblio - eccola oggi. Gli scatti dei paparazzi la mostrano profondamente cambiata e appesantita : Per anni l’abbiamo vista in tv, prima pin up in film diventati poi cult come Rimini Rimini, quindi, non troppi anni fa, come storica storica concorrente dell’edizione dei Famosi targata Simona Ventura. Parliamo di Eleonora Brigliadori, una delle attrici simbolo degli anni ’80 ora arrivata alla soglia dei 58 anni. Sempre in forma, seppure con qualche ruga in più, Eleonora è stata sorpresa mentre si allena in moto “alternativo” in un parco ...

“Addio - me ne vado in Norvegia”. In coda per un posto negli alberghi di Oslo : “Italia? Vorrei restare - ma non ho futuro” : “Preferirei quasi andare in pensione, però grazie alla Fornero non so tra quanto ci andrò. Tra sette anni, otto…nel frattempo devo vivere. Se mi danno un contratto all’estero ci vado, posso portare la bagna cauda anche in Norvegia”. Sessant’anni, chef, una vita trascorsa dietro i fornelli di tutto il mondo, il signor Paolo è pronto a fare le valigie, ancora una volta. “Avevo un ristorante a Bogotà, sono rientrato a lavorare in Italia ma da sei ...

Salute - Addio sesso e fumo : gli adolescenti trasgrediscono facendo gli hacker : Gli adolescenti non sono più quelli di una volta, che vivevano la loro età fumando o facendo sesso precocemente. I quattordicenni moderni, infatti, praticano molto meno queste forme tradizionali di ribellione, e preferiscono piuttosto ‘hackerare’ computer chiusi nelle loro camere da letto. Lo rivela uno studio condotto dall’University College di Londra, che suggerisce come un teenager oggi abbia molte più probabilità di essere ...

Salute : Addio sesso e fumo - gli adolescenti trasgrediscono facendo gli hacker : Gli adolescenti non sono più quelli di una volta, che vivevano la loro età fumando o facendo sesso precocemente. I quattordicenni moderni, infatti, praticano molto meno queste forme tradizionali di ribellione, e preferiscono piuttosto ‘hackerare‘ computer chiusi nelle loro camere da letto. Lo rivela uno studio condotto dall’University College di Londra, che suggerisce come un teenager oggi abbia molte più probabilità di essere ...

Addio sesso e fumo - gli adolescenti si ribellano così : Gli adolescenti non sono più quelli di una volta, che vivevano la loro età fumando o facendo sesso precocemente. I quattordicenni moderni, infatti, praticano molto meno queste forme tradizionali di ...

Dolores O’Riordan - con lei se ne va un frammento di adolescenza collettiva. Addio alla chanteuse di Limerick : La famiglia ha chiesto silenzio, ma il mondo continua a chiedersi in che modo Dolores sia andata via così, d’improvviso. La polizia metropolitana di Londra ha aperto un’indagine per capire cosa sia accaduto ieri mattina in quella stanza d’albergo dietro Westminster, dove la frontwoman dei Cranberries alloggiava. Era in città per una session di registrazione, e gli amici che l’avevano sentita nelle ore precedenti l’hanno descritta come “piena di ...

Dolores O’Riordan - con lei se va un frammento di adolescenza collettiva. Addio alla chanteuse di Limerick : La famiglia ha chiesto silenzio, ma il mondo continua a chiedersi in che modo Dolores sia andata via così, d’improvviso. La polizia metropolitana di Londra ha aperto un’indagine per capire cosa sia accaduto ieri mattina in quella stanza d’albergo dietro Westminster, dove la frontwoman dei Cranberries alloggiava. Era in città per una session di registrazione, e gli amici che l’avevano sentita nelle ore precedenti l’hanno descritta come “piena di ...