Accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini | Lega junior partner

Resiste Accordo centrodestra-M5s : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora la partita per il governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Governo - Romani : “Oggi intravista geometria politica che porta ad Accordo tra parte consistente del centrodestra e M5s” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte “consistente” del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: ...

Regge l'Accordo centrodestra-M5S : Casellati eletta al Senato - Fico alla Camera : Roberto Fico alla Camera e Elisabetta Alberti Casellati al Senato: questo il risultato dell'accordo tra il centrodestra e il Movimento Cinque Stelle per l'elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. ...

Elezioni presidenti - diretta – Fico presidente della Camera - Alberti Casellati presidente del Senato. Regge l’Accordo centrodestra-M5s : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s voteranno come presidenti di Senato e Camera al secondo giorno di votazioni. Se non ci saranno altri colpi di scena – e finora non ne sono mancati – i numeri dicono che già al termine dei prossimi scrutini a Montecitorio e a Palazzo Madama potrebbero essere eletti. Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse sul nome di Paolo ...

Kosovo-Serbia : necessità nuova fase dialogo e Accordo sui comuni - temi al centro dell'incontro tra Mogherini - Vucic e Thaci : L'alto rappresentante per la politica estera Ue ha sottolineato il costante impegno di entrambi i presidenti per la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia e ha ricordato che i ...

Camera - Fico da escluso a candidato presidente. Abbracci e strette di mano dopo l’Accordo M5s-centrodestra : Tutto in poche ore. Da bocciato ed escluso dalla corsa alla presidenza di Montecitorio nella tarda serata di venerdì, dopo la scelta del M5s di puntare su Riccardo Fraccaro, alla nuova investitura prima della quarta tornata di voto alla Camera.Roberto Fico è di nuovo il nome su cui punteranno i pentastellati per la successione a Laura Boldrini per la terza carica dello Stato, dopo l’accordo ritrovato con il centrodestra (Casellati al ...

Roberto Fico alla Camera ed Elisabetta Alberti Casellati al Senato : Accordo tra M5s e centrodestra : "Chi vota Casellati, vota Fico alla Camera". Con queste parole Luigi Di Maio sancisce l'accordo M5s-centrodestra ratificati dai due incontri paralleli di Palazzo Grazioli e Hotel Forum.L'intesa nel centrodestra si è ritrovata nel vertice di questa mattina a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un incontro per tentare in extremis di evitare la spaccatura del centrodestra dopo la forzatura del leader ...

