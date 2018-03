Accadde oggi | il 25 marzo 1957 nasce la CEE

Accadde oggi : il 22 marzo 1848 l’insurrezione di Venezia : Nel marzo 1848, dopo Milano, è Venezia a insorgere contro gli austriaci: il 22 la popolazione libera dal carcere Daniele Manin e Niccolò Tommaseo mettendoli al vertice del governo provvisorio e caccia dalla città le truppe del generale Zichy. Inizialmente viene votata l’annessione al Piemonte, alla cui sconfitta seguirà la proclamazione di una Repubblica che resisterà fino al 24 agosto 1849. L'articolo Accadde oggi: il 22 marzo 1848 ...

Accadde oggi : la punizione di Asprilla che stese il Milan degli Invincibili : Atterraggio e debutto C'è anche l'Asprilla giocatore però, quello che " nel 1993 ero il migliore del mondo , ma il Pallone d'Oro lo vinci solo se vai in una big come il Milan, il Barcellona o il Real ...

Accadde oggi : il 20 marzo 1916 viene pubblicata la Teoria della Relatività : Il 20 marzo 1916 veniva pubblicata sugli Annalen der Physik la Teoria della Relatività generale di Albert Einstein. La Teoria era stata completata il 25 novembre 1915, e descriveva le proprietà dello spazio-tempo a 4 dimensioni. In sintesi, secondo tale Teoria la gravità altro non è che la manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. La celebre equazione E=mc² (energia uguale massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato), pose ...

Accadde oggi : il 17 marzo 180 moriva Marco Aurelio : L’imperatore romano Marco Aurelio venne adottato da Antonino Pio e ne sposò la figlia Faustina e gli succedette nel 161. Amava comporre opere filosofiche e morali, represse in Oriente la rivolta di Avidio Cassio e ampliò il limes dell’Impero per meglio contenere la pressione dei barbari. Nato nel 121, morì il 17 marzo 180. L'articolo Accadde oggi: il 17 marzo 180 moriva Marco Aurelio sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi : 16 marzo 1926 iniziava l’era dei viaggi nello spazio : Il 16 marzo 1926 il fisico statunitense Robert H. Goddard lanciò con successo il primo razzo a propellente liquido ad Auburn, nel Massachusetts, aprendo la strada all’era dei viaggi nello spazio. Il razzo, composto da sottili tubi dell’altezza di 10 metri ed alimentato da ossigeno liquido e benzina, viaggia per 2,5 secondi ad una velocità di circa 60 km/h, raggiungendo un’altezza di 41 metri ed atterrando a 184 metri di ...

Accadde oggi - le idi di marzo : il 15 marzo del 44 a.C. l’assassinio di Giulio Cesare : Dopo esser stato nominato dittatore a vita, Caio Giulio Cesare venne assassinato a seguito di una congiura promossa da Bruto e Cassio alle idi di marzo (il 15) del 44 a.C.: fu protagonista dell’ultima tormentata fase delle istituzioni repubblicane a Roma e dopo la sua morte inizierà il la nuova fase della Roma imperiale di Ottaviano Augusto. L'articolo Accadde oggi, le idi di marzo: il 15 marzo del 44 a.C. l’assassinio di Giulio ...

Accadde oggi : Ronaldo torna - rossonero - a San Siro : ... facendo un regalo al mondo nerazzurro e a se stesso, Ronnie era per distacco il calciatore più forte e più desiderato al mondo. Tra il 1996 e il 2002 nessuno si è neppure avvicinato al Fenomeno per ...

Accadde oggi : l’11 marzo 222 veniva assassinato l’imperatore Eliogabalo : Succeduto nel 218 a Macrino, l’imperatore romano Eliogabalo era noto per le sue inclinazioni omosessuali e per avere introdotto a Roma dall’Oriente il culto del Dio Sole. A seguito di una congiura organizzata dalla zia, la potente Giulia Mesa, venne assassinato dai pretoriani l’11 marzo 222 assieme alla madre. L'articolo Accadde oggi: l’11 marzo 222 veniva assassinato l’imperatore Eliogabalo sembra essere il primo ...

Accadde oggi - Giappone : l’11 marzo 2011 il devastante terremoto/tsunami del Tohoku [GALLERY] : 1/14 LaPresse/Reuters ...

Accadde oggi - Giappone : l’11 marzo 2011 il devastante terremoto/tsunami del Tohoku [GALLERY] : 1/14 LaPresse/Reuters ...

Accadde oggi : il 10 marzo 1831 veniva istituita la “Legione Straniera” : La Legione Straniera fu un corpo coloniale francese istituito da Luigi Filippo il 10 marzo 1831. Si caratterizzata per il fatto di accettare chiunque volesse arruolarsi, senza distinzione di nazionalità o di precedenti penali: era sufficiente avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. oggi è di stanza in Corsica e vi si può accedere anche via Internet. L'articolo Accadde oggi: il 10 marzo 1831 veniva istituita la “Legione ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 7 marzo : ROMA Il 7 marzo è il 66º giorno del calendario gregoriano. Mancano 299 giorni alla fine dell'anno. 7 marzo: Accadde oggi Nel 1933 nasce il gioco da tavolo più diffuso al mondo: Il Monopoli. In Italia entra in vigore nel 1965, il Sacrosanctum Concilium, che autorizza l'uso della lingua italiana in diverse parti della messa. Nel 1973 viene scoperta la Cometa Kohoutek. ...

Accadde oggi : il 7 marzo 1794 veniva arrestato Andrea Chenier : Inizialmente fautore della Rivoluzione del 1789, Andrea Chenier si oppose ai metodi adottati durante il Terrore e, a causa di ciò, venne arrestato il 7 marzo 1794, condannato a morte e ghigliottinato. Poeta romantico francese, la sua opera più famosa è l’ode “La giovane prigioniera”, composta nella prigione di san Lazzaro, in attesa dell’esecuzione, avvenuta il 25 luglio. L'articolo Accadde oggi: il 7 marzo 1794 veniva ...

Accadde OGGI. Signori 'purga' la Roma : i biancocelesti sognano l'Europa - i giallorossi vedono la B : Con un totale di 25 trofei, il Real Madrid è la squadra di calcio più titolata al mondo. Nel 2000 la squadra è stata nominata dalla FIFA come la migliore del XX secolo,, mentre nel 2004 ha ricevuto ...