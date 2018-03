Abusi sulla bimba in comunità | il babbo | ' Mi disse che le entravano in camera'

Abusi sessuali sulla figlia adolescente della compagna - arrestato un 37enne : Un uomo di 37 anni è stato arrestato per violenza sessuale su minore e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della compagnia di Carpi hanno fatto luce sulle condotte dell'uomo, originario di Sassuolo ma residente a...

Abusi sulla figlia un 75enne condannato

Discarica Abusiva sulla strada Grignasco-Boca

Abusi di gruppo sulla baby sitter - in carcere marito e moglie : Si sono aperte le porte del carcere per un uomo ed una donna, marito e moglie accusati di violenza sessuale di gruppo continuato. L'uomo, un imprenditore di 58 anni, dovrà scontare sette anni e quattro mesi di reclusione, mentre la donna, 38 anni, tre anni e cinque mesi. I fatti contestati sono accaduti a Forlì. Le indagini sono iniziate nel 2010 La coppia di coniugi è stata processata per i fatti accaduti nel 2007 e nel 2008 mentre le indagini ...

Bologna - Abusi sulla figlia della compagna - condannato a quattro anni : Il gup del Tribunale di Bologna ha condannato a quattro anni il 70enne che era accusato di aver abusato sessualmente della figlia della compagna, che all'epoca dei fatti aveva solo 12 anni. Il ...

Abbattuto manufatto Abusivo sulla spiaggia Le Castella : Un manufatto abusivo non ancora completatoè stato demolito ieri dalla responsabile dell'abuso in seguito all'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Isola Capo Rizzuto. L'opera era stata ...

Trapani : Abusi sessuali sulla figlia davanti alla moglie consenziente - arrestati padre e madre : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Un padre avrebbe abusato per mesi della figlia tredicenne e la madre avrebbe assistito in silenzio alle violenze, senza mai denunciare il marito. Solo dopo tempo la piccola vittima, stanca degli abusi e delle violenze, ha deciso di raccontare l'orrore subito ai parenti

Napoli - Abusi sulla figlia tredicenne : arrestato grazie a una chat su Facebook : A tredici anni si è confidata sui social, lanciando segnali di disagio e richieste di aiuto. Le sue parole sono state intercettate da un poliziotto, che ha sporto denuncia facendo scattare un'...

Violenza sessuale in famiglia - 41enne accusato di Abusi sulla figlia : Orrore in famiglia alle porte di Napoli dove un 41enne è stato accusato di aver abusato sessualmente della figlia di 13 anni. Per l'uomo, come riferisce NapoliToday, si sono aperte le porte del carcere in seguito ad...

Ostia - preso un pedofilo per Abusi sulla figliastra dodicenne : Comprava il silenzio di una bambina di 12 anni con continui regali: dalle bambole, quando era più piccola, ai tablet. Così ha abusato di lei a lungo, finché la ragazzina non ha raccontato tutto a una ...

A Cassino i funerali dell'uomo suicida dopo le accuse di Abusi sulla figlia. Il parroco : "L'hanno crocifisso" : L'agente di custodia si è tolto la vita poco dopo l'apertura dell'indagine scaturita dalle parole di denuncia scritte dalla ragazza, 14 anni, in un tema

Abusi sulla figlia - s’impicca il padre Foto La madre : accuse? Non sappiamo se vere : È stato trovato impiccato nella chiesa di San Tommaso a Roccasecca. La ragazza aveva denunciato gli Abusi subiti in un tema. La mamma se la prende coi giornalisti, ma già l’estate scorsa aveva avvisato la figlia: «Mai da sola in casa con lui»

