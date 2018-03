Abusi sessuali sulla nipotina di 9 anni | autista arrestato a Bergamo

Abusi sessuali sulla figlia adolescente della compagna - arrestato un 37enne : Un uomo di 37 anni è stato arrestato per violenza sessuale su minore e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della compagnia di Carpi hanno fatto luce sulle condotte dell'uomo, originario di Sassuolo ma residente a...

Morto Keith O’Brien - cardinale accusato di Abusi sessuali : il Vaticano cambia la biografia : È Morto a 80 anni il cardinale scozzese Keith Michael Patrick O' Brien, coinvolto in uno degli scandali sessuali più dolorosi della storia della Chiesa Cattolica. accusato di aver violentato due seminaristi e un prete, nella sua biografia ufficiale pubblicata dopo la morte non si fa menzione di questi episodi.Continua a leggere

Ginnastica - Aly Raisman : “Tra muffa nelle docce - cibo spazzatura - scarafaggi nei letti e Abusi sessuali : questo era il Ranch dei Karolyi” : “ nelle docce c’era la muffa e puzzavano di uovo, il cibo faceva schifo, sembrava fatto apposta per darci problemi allo stomaco. Dormivamo su letti arrugginiti, con coperte macchiate e scarafaggi . Disgustoso. Se mancava il sapone, nessuna di noi era abbastanza temeraria da chiederne un altro. Ora che sono fuori dallo sport mi entra tanta rabbia pensando che eravamo timorose al punto di non poter neppure pretendere una nuova saponetta ...

SG : madre e amante a giudizio per Abusi sessuali su bimba 4 anni