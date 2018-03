Abusa per anni della nipote | arrestato zio 43enne

Bergamo - Abusa della nipotina per anni/ Ultime notizie : 43enne arrestato - offriva soldi in cambio del silenzio : Bergamo, abusa della nipotina per anni: zio 43nne, sposato e padre di due bambini piccoli è stato arrestato. Avrebbe violentato la bambina, oggi 15enne, dal 2012 al 2016.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Arezzo : bambina di 10 anni ospite di una comunità per minori Abusata da due coetanei : La bambina sarebbe stata abusata da due ragazzi di qualche anno più grandi. Aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Violenta le figlie piccole dopo la separazione : "Le ha Abusate per anni". Papà 'mostro' ai domiciliari : Un uomo di 45 anni, nel napoletano, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata, e ai suoi danni è stata eseguita un'ordinanza ai domiciliari: l'uomo...

Siria - operatori ONG e ONU Abusavano di donne in cambio degli aiuti : Un nuovo scandalo di abusi sessuali sta interessando il mondo delle ONG e dell'attivismo umanitario. A soli pochi giorni dai casi che hanno riguardato 'Oxfam' e 'Medici Senza Frontiere', recentemente sono venuti alla luce dei casi che hanno visto come protagonisti diversi esponenti di associazioni umanitarie impegnate in Siria. Tra queste associazioni vi sono anche alcune agenzie legate all'ONU e, stando a un'inchiesta condotta dalla Bbc, sono ...

Siria - donne Abusate da operatori umanitari dell’Onu : «Cibo in cambio di sesso» : Secondo la cooperante Danielle Spencer molte persone evitano i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere ricattate

Siria - donne Abusate da operatori umanitari dell’Onu : «Cibo in cambio di sesso» : Secondo la cooperante Danielle Spencer molte persone evitano i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere ricattate

Siria - donne Abusate da operatori umanitari dell’Onu : Cibo e aiuti per i figli e la famiglia in cambio di «favori sessuali». E’ l’ultimo scandalo che investe l’Onu e le ong umanitarie e questa volta il teatro è la Siria, un Paese devastato da sette anni di guerra civili e con sei milioni di sfollati interni. Proprio le donne rifugiate in campi profughi e altre zone lontane da casa sono state prese di ...

SIRIA - “DONNE AbusaTE DALL’ONU IN CAMBIO DI CIBO”/ Operatori Ong coinvolti - nuovo scandalo aiuti umanitari : SIRIA, nuovo scandalo ong: "donne ABUSATE sessualmente in CAMBIO di cibo e aiuti umanitari". Operatori Onu e di altre ong coinvolti nell'inchiesta-denuncia della Bbc, parla una cooperante(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:39:00 GMT)

Siria - operatori Onu e ong Abusavano donne in cambio di cibo : cibo, sapone e beni di prima necessità in cambio di favori sessuali. È un'accusa pesantissima quella che viene rivolte a persone che lavorano per conto dell'Onu e di altre organizzazioni non governative nel sud della Siria, dove molte donne hanno denunciato storie di questo tipo. A fornire la sua testimonianza, in un'intervista alla Bbc, è Danielle Spencer, una cooperante che racconta di una situazione divenuta talmente endemica ...

Siria - una cooperante denuncia : “Donne Abusate dagli operatori delle Ong” : Siria, una cooperante denuncia: “Donne abusate dagli operatori delle Ong” Il racconto di Danielle Spencer: “Molte Siriane ormai si rifiutano di ricevere gli aiuti umanitari perché temono di essere ricattate” Continua a leggere L'articolo Siria, una cooperante denuncia: “Donne abusate dagli operatori delle Ong” sembra essere il primo su NewsGo.

L’accusa di una cooperante : “Donne siriane Abusate da operatori dell’Onu e delle ong” : Donne siriane sono state abusate da operatori dell’Onu e di altre ong che scambiavano cibo e altri aiuti con «favori sessuali». Lo rivela in un’intervista alla Bbc la cooperante Danielle Spencer. Un fenomeno così diffuso, racconta, che molte donne siriane ormai si rifiutano di andare presso i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di ess...

'Donne Abusate da operatori Onu e ong in Siria' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - "Abusate da operatori Onu e Ong" : 11.54 "L'Onu ha deciso di sacrificare il corpo delle donne",esordisce così la cooperante Danielle Spencer in una clamorosa intervista alla Bbc dove accusa i suoi colleghi in Siria di non consegnare gli aiuti fino a che le donne non si concedevano."Un fenomeno che si conosce da sette anni;documentato in rapporti Onu:volutamente ignorato",prosegue. I ricatti sessuali sono così diffusi che "molte donne Siriane si rifiutano di andare nei centri di ...

Fabrizio Moro ha confessato di aver Abusato di alcol e stupefacenti per anni : Fabrizio Moro è un uomo dal passato tormentato, ha confessato di aver fatto uso di alcol e droghe per anni, a partire dai 18 anni. Una confessione che ha lasciato sbalordito il pubblico? Non troppo, Fabrizio aveva già dichiarato di aver assunto pasticche. Una vita senza regole Fabrizio Moro ora conduce una vita normale tranquilla, ma anni fa non era così; ha dichiarato in più di un'intervista che per dieci anni non ha fatto altro che abusare di ...