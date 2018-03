Abusa della nipote | in cella autista

AREZZO - BAMBINA DI 10 ANNI AbusaTA IN COMUNITA' DA MINORI/Ultime notizie : tutti ospiti della stessa struttura : AREZZO, BAMBINA di 10 ANNI ABUSATA in comunità da MINORI: la procura apre un fascicolo di inchiesta, indagini condotte per un mese nel massimo riserbo dopo segnalazione.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:33:00 GMT)

Arezzo - “bambina di 10 anni Abusata da minori : erano tutti ospiti della stessa comunità educativa” : Alcuni ragazzi tutti minorenni, tra i 15 e i 16 anni, sono accusati di aver abusato di una bambina di 10 anni, come loro ospite di una comunità educativa di Arezzo. Sulla vicenda indaga il procuratore del tribunale dei minori di Firenze Francesco Sangermano che ha aperto un fascicolo dopo la segnalazione arrivata dai vigili urbani del paese. I ragazzi sarebbero già stati individuati ma ancora non sono chiari i motivi che li avrebbero spinti a ...

Bologna : nonno di 65 anni Abusa della nipotina di 6 : Continuano gli abusi su minorenni da parte di persone di famiglia, persone che dovrebbero amare le proprie creature con affetto e non abusarne sessualmente approfittando della loro ingenuità. Le tecniche usate per molestare bambini così piccoli sono sempre le stesse: far apparire tutto come un gioco speciale, un gioco che dovrà rimanere segreto, e magari lo svelarlo potrebbe portare alla "non Vittoria" della creatura. La vittima di questo ...

Ravenna - Abusa della fidanzatina del figlio : condannato a 9 anni : Ha abusato della fidanzatina quattordicenne di suo figlio, usando come scusa quella di dare lezioni di sesso al ragazzo. Per questo motivo, un quarantacinquenne di Ravenna, incensurato, è stato ...

Trapani - padre Abusa della figlia davanti alla moglie | "Lei era consenziente" : A Trapani una vicenda figlia del degrado sociale: un uomo per un anno ha abusato della figlia con la complicità della moglie che avrebbe anche partecipato ad alcune delle violenze. La coppia ha anche altri due figli.

