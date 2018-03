Aborto | legge 194 compie 40 anni | ancora tra le migliori al mondo

Oggi in Polonia potrebbe passare una durissima legge contro l’Aborto : Il governo, sostenuto ufficialmente dalla chiesa, vuole vietare di interrompere la gravidanza in caso di gravi malformazioni del feto: ci saranno proteste in tutto il paese e in altre città dell'Europa The post Oggi in Polonia potrebbe passare una durissima legge contro l’aborto appeared first on Il Post.

Da oggi in Mississippi è in vigore una durissima legge contro l'Aborto : Il governatore del Mississippi Phil Bryant, Repubblicano, ha firmato oggi una nuova legge che vieta quasi tutti gli aborti dopo la 15esima settimana di gravidanza anche in caso di stupro o incesto. La nuova legge – conosciuta anche come Gestational Age Act –

Quarant’anni della legge sull’Aborto - in quattro grafici : Da quando è stato legalizzato, l’aborto si pratica sempre di meno. Ma nonostante questo gli obiettori di coscienza sono in aumento. Leggi

Senato USA boccia la legge di Trump sull'Aborto Video : Schiaffo della politica #USA a #Donald Trump. Il Senato rispedisce al mittente la proposta di legge per far diventare illegale l'aborto oltre la ventesima settimana di gravidanza. Le primissime indiscrezioni parlano di un Presidente infuriato per la batosta rimediata. Il passaggio legislativo era arrivato al vaglio del Senato dopo un primo passaggio alla Camera in ottobre e sembrava essere destinato a passare. Occorrevano 60 voti per ...

Stop del Senato alla legge che rendeva illegale l'Aborto dopo le 20 settimane. Trump : "Deludente" : "Dobbiamo difendere chi non può difendersi da solo - ha detto Trump in una nota mostrando il suo disappunto per lo Stop al testo - Chiedo al Senato di riconsiderare la sua decisione e approvare una legge che celebra, protegge e conserva la vita"