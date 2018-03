A Silvio un pugno di mosche La delusione del candidato sconfitto Paolo Romani

huffingtonpost

(Di domenica 25 marzo 2018) "Al tavolo dei leader Berlusconi non ha ottenuto nemmeno il minimo sindacale. È rimasto con undiin mano. Salvini ha vinto su tutta la linea. Non ho perso io, qui non si tratta del mio nome ma del progetto politico che rappresento e credevo anche Berlusconi perseguisse". È lo sfogo del senatore di Forza Italiaraccolto da Stampa e Messaggero nelle ore dell'elezione dei presidenti di Camera e Senato."Berlusconi questa volta non ha fatto il leader, non è stato protagonista", sono le sue parole al quotidiano romano. "Ho l'impressione - osserva - che la geometria politica che si intravede sullo sfondo porti una parte consistente del centrodestra a fare un accordo con i 5 Stelle, è una geometria che io non condivido".A La Stampa,spiega che Forza Italia deve restare "un movimento liberale di centro e non condividere accordi con il ...