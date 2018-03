A Melbourne è trionfo Ferrari vince Vettel | terzo Raikkonen

Ferrari - il trionfo al debutto a Melbourne : Vettel frega Hamilton - terzo Raikkonen : La Ferrari incassa il primo Gp della stagione di Formula 1 , con una doppietta sul podio: Sebastian Vettel ha vinto a Melbourne il Gran Premio d'Australia . Alle sue spalle il campione del mondo in carica Lewis Hamilton con la sua Mercedes e poi è di nuovo Ferrari con Kimi Raikkonen . Nel 'suo' circuito Daniel Ricciardo , il pilota australiano di origini italiane della Red Bull , si ...

Tennis - Melbourne : 6° trionfo di Federer : 13.19 La Rod Laver Arena saluta il 20° trionfo in uno Slam (sesto a Melbourne) di King Roger Federer, 36 anni e non sentirli, che nella finalissima degli Open d'Australia piega in cinque set e 3h03' di gioco Marin Cilic:62 67(5) 63 36 61. Lo svizzero (n.2) difende alla grande il titolo conquistato nel 2017, contro il croato che però vende cara la pelle ed evita soprattutto, conquistando due set, la Caporetto nell'ultimo finale di ...