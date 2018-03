A ' C' è Posta Per Te' non perdona il figlio e lo prende a parolacce

C'è Posta Per Te / Pagelle e storie : mamma Anna la più discussa - il regalo di Dybala (decima puntata) : Le Pagelle e le storie di C'è Posta per Te. Andiamo a rivivere tutto quello che è successo nella decima puntata del people show condotto da Maria De Filippi. (Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:02:00 GMT)

Gianmarco cerca suo padre a C'è Posta Per te/ "Mi hai preso in giro per 12 anni" ma il finale sorprende tutti : Gianmarco cerca suo padre Ciro a C'è Posta per te. Con lui il nonno Luigi, che ha fatto da padre al ragazzo per 12 anni. "Sono io il padre, tu solo quello biologico"(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 00:35:00 GMT)

Sinibaldo e Anna - C'è Posta Per Te/ Madre rifiuta di vedere il figlio e la nipotina per 6 anni : web indignato : Sinibaldo chiede aiuto a C'è Posta per Te per riallacciare i rapporti con sua Madre, Anna, che non vuole più vederlo da quando ha lasciato sua moglie per stare con un'altra(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Paulo Dybala a C’è Posta Per te : la triste storia di Luana e Giuseppe : C’è posta per te: Paulo Dybala e la storia di Giuseppe e Luana Paulo Dybala è stato protagonista di un regalo che Luana ha voluto fare al compagno Giuseppe. La donna ha scritto a C’è posta per te per urlare a Giuseppe tutto il suo amore, invitando il calciatore della Juventus. La coppia sta attraverso un brutto periodo dal punto di vista economico ma, nonostante questo, ha assicurato che non lo lascerà mai. All’inizio della ...

PAULO DYBALA/ Il bomber della Juve è la sorpresa di Luana per Giuseppe! (C'è Posta Per te) : Ospite a C'è posta per te da Maria De Filippi, PAULO DYBALA svela il suo lato nel sociale: sono numerose le iniziative di beneficenza e solidarietà che lo hanno visto schierato in prima fila(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:55:00 GMT)

C’è Posta Per te - Anna rinnega Sinibaldo e sbotta : “Ma vaffa…” : Anna sbotta contro il figlio Sinibaldo a C’è posta per te Nella decima puntata di C’è posta per te Maria De Filippi ha affrontato la storia di un dramma familiare. Sinibaldo non parla e non vede più la madre Anna perché ha abbandonato la moglie, i figli e ha costruito una seconda storia con Francesca. Anna non ha mai accettato la separazione e per tale motivo non lo vuole né vedere, né sentire. La relazione tra Sinibaldo e ...

C’è Posta Per te : pubblico sconvolto per la frase della signora Anna : La storia di Anna e Sinibaldo a C’è posta per te: quella frase che spiazza il pubblico La storia di Anna e Sinibaldo ha appassionato il pubblico di C’è posta per te ma una frase della signora ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ma partiamo dal principio: Anna è la madre di […] L'articolo C’è posta per te: pubblico sconvolto per la frase della signora Anna proviene da Gossip e Tv.

C'è Posta Per Te - la storia del papà che vuole vedere il figlio di due mesi : 'Il nonno non mi sopporta' : Nuova storia a C'è Posta per Te . Un giovane di 23 anni chiede l'aiuto della trasmissione condotta da Maria De Filippi per poter rivedere suo figlio di due mesi. Il padre della ragazza gli ha impedito ...

