5 stelle | il no a Romani non basta a cancellare ‘il bacio’ con Salvini

: Centrodestra: “Senato a noi, Camera ai 5 stelle” M5s dice no a Romani, definitivo per peculato: ‘Non votiamo condan… - petergomezblog : Centrodestra: “Senato a noi, Camera ai 5 stelle” M5s dice no a Romani, definitivo per peculato: ‘Non votiamo condan… - frafra61_rossi : RT @facciafacciala7: #Giorgetti a #Minoli: “Non abbiamo posto il veto su Romani, altri lo hanno posto e noi ne abbiamo preso atto. Il gioco… - scarpettavenere : RT @facciafacciala7: #Giorgetti a #Minoli: “Non abbiamo posto il veto su Romani, altri lo hanno posto e noi ne abbiamo preso atto. Il gioco… -

(Di domenica 25 marzo 2018) di Giulio Scarantino La scena dei funzionari del Comune di Roma che cancellano il disegno del bacio tra Luigi Di Maio e Matteorappresenta l’immagine profetica dell’epilogo della prima settimana della XVIII Legislatura. Nonun intervento veloce alo spettro di un asse tra il Movimento Cinquee il centrodestra, così come nonaver ottenuto l’elezione di Roberto Fico alla presidenza della Camera dei Deputati per giustificare il sostegno di una berlusconiana di ferro, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per la seconda carica dello Stato. “Non” è il giudizio dell’operato dei cinque, per la partita dell’elezione dei Presidenti delle Camere appena conclusa. Sebbene sia da elogiare il veto espresso su Paolo, primo candidato proposto da Forza Italia a ricoprire la presidenza del Senato, poiché condannato in via definitiva per un reato ...