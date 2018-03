10 libri per bambini | per convincere tuo figlio a leggere di più Le proposte su Amazon

25 marzo - 'INCREDIBILI VITE NASCOSTE NEI libri' di PATRIZIA CAFFIERO - Supersano - LE - : Linee per un'interpretazione storico-politica." S'interessa di cinema, teatro, letteratura; i suoi scrittori preferiti sono Maeve Brennan, Truman Capote, Karen Blixen, Jean Stafford, Paul Auster. Ha ...

ANDREA OFFREDI - POSTINO DI C'E' POSTA PER TE/ "L’importante è non perdere mai l’equilibrio" (Verissimo) : L’ex tronista ANDREA OFFREDI attuale POSTINO di Maria De Filippi, ospite nella puntata settimanale di Verissimo in onda su Canale 5. Progetti futuri e gossip.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:42:00 GMT)

Stephen Hawking - 5 libri da recuperare (oltre ai buchi neri) : Dopo la morte del celebre astrofisico Stephen Hawking si è riaccesa anche fra le persone comuni la curiosità per questa figura così peculiare e al tempo stesso così centrale nel mondo della ricerca scientifica contemporanea. Sono state molte le biografie che hanno ripercorso la sua vita e i suoi conseguimenti accademici e si sono andati a rivedere anche i film che parlavano della sua esistenza complicata eppure di grande successo. In ...

Una Nave di libri per Barcellona 2018 (dal 21 al 24 aprile) : Oltre 3000 amanti della lettura hanno già partecipato nelle otto precedenti edizioni alla minicrociera letteraria organizzata dal mensile “Leggere: tutti” in collaborazione con Grimaldi Lines. La Cruise Barcelona, trasformata per l’occasione nella Nave dei Libri, salperà il 21 aprile dal Porto di Civitavecchia, farà una tappa il giorno successivo a Porto Torres e approderà a […]

Giornata Mondiale dell’Acqua - CNR : non esiste una soluzione universale - ma una serie di strumenti per contribuire all’equilibrio sostenibile : L’edizione 2018 della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra oggi è dedicata al tema “Nature for Water” e vuole focalizzare l’attenzione sulle soluzioni naturali per conservare, riutilizzare e tutelare le risorse idriche, riducendo il rischio di inondazioni, siccità e inquinamento. “Il CNR, con la sua multidisciplinarietà promuove filiere tra ricerca, applicazioni, tecnologia, industria, con un approccio orientato alla soluzione dei ...

Tablet per leggere libri : quale comprare : Per gli amanti della lettura, quelli che da sempre adorano sentire l’odore delle pagine di carta, sappiamo già che è un orrore anche solo pensare di leggere libri su di un Tablet. In realtà, questa attività può essere vista sotto un punto di vista diverso se pensate a quanto può essere comodo, soprattutto per chi viaggia molto, avere tutti i propri volumi racchiusi in pochi millimetri di spessore. Immaginatevi in un aeroporto, un treno o ...

“Basta faticare sui libri - su Fb un like vale come un esame!” - Burioni e Cattelan lanciano la campagna per la laurea social : “Per diventare medico ho dovuto studiare più di 30 anni, facendo tantissimi sacrifici. Non fare come me”. Piuttosto, “laureati su Facebook, un like un esame! Tieni anche tu lezioni di vita su argomenti di cui non sai assolutamente nulla”. È l’ironica campagna lanciata ieri sera a #EPCC dal Professor Burioni e Alessandro Cattelan, che in puntata hanno scherzato sull’attività di divulgazione sul web intrapresa da qualche anno dal medico, ormai ...

Stephen Hawking - il ricordo Carlo Rovelli : «Il suo amore per la vita mi ha affascinato come i suoi libri» : Moltissimi dei giovani scienziati che ho incontrato nel corso della mia vita sono arrivati alla scienza perché da ragazzi si sono fatti affascinare dai libri di Stephen Hawking. Questo, più di ogni altra cosa è stato Stephen Hawking: un personaggio unico, la cui particolarissima traiettoria ha ...

Morto Stephen Hawking - Carlo Rovelli : «Il suo amore per la vita mi ha affascinato come i suoi libri» : ... e ciononostante ha continuato per decenni a pensare, viaggiare e scrivere; ha saputo parlare a un pubblico vastissimo nel mondo intero in un linguaggio che incanta, mostrando a tutti le meraviglie ...

+60% di presenze per Tempo di libri : I video pubblicati sulla pagina Facebook , sulla quale ogni contenuto ha registrato, in media, 16 mila visualizzazioni, , soprattutto in diretta streaming dalla postazione #RadioTDL18 , circa 60, e ...

La postilla di Benedetto XVI all'encomio di Francesco : 'Io però i libri non li ho letti' : ... Ratzinger, trattato alla stregua di un anacoreta intento a cibarsi di cavallette e miele selvatico senza alcuna idea di ciò che accade nel mondo. Benedetto XVI: "Basta pregiudizi su di me e su ...

libri contro il terrorismo : il dissuasore artistico per Firenze : Milano , askanews, - Barriere antisfondamento a forma di libro, per testimoniare che la cultura può fermare anche il terrorismo, in questo caso non solo come metafora. La casa editrice Giunti ha ...

