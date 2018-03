Zambelli Orvieto | sono punti roventi quelli in palio contro il Club Italia

Per la Zambelli Orvieto domenica comincia lo sprint - prima avversaria Olbia : Con l'obiettivo di mantenere il passo giusto la Zambelli Orvieto si presenta domenica 18 marzo alle ore 17 davanti al suo pubblico per la trentesima giornata del campionato di serie A2 femminile.

Zambelli Orvieto nei play-off : Orvieto , TR, " La tornata elettorale della ventisettesima giornata di campionato ha consegnato alla Zambelli Orvieto la certezza di avere i numeri per entrare a far parte del governo della serie A2 ...

Zambelli Orvieto chiamata ad una prova di forza per fermare Soverato : ... sulla pagina social appositamente predisposta dal club https://www.facebook.com/Streaming-Pallavolo-Zambelli-Orvieto-362175467564852/ ci sarà la possibilità di seguire il match in diretta streaming. ...

La Zambelli Orvieto mette il 13 nella schedina a Baronissi : Vittoria convincente per la Zambelli Orvieto che in trasferta riesce a dare continuità alla sua manovra e continua nella marcia di avvicinamento alla zona play-off non lasciando possibilità di replica.

Per la libero Giulia Rocchi la Zambelli Orvieto è solida : Continua la marcia positiva della Zambelli Orvieto che nel turno infrasettimanale ha ottenuto un'altra conferma del suo buon periodo, centrando una pesante vittoria esterna nel campionato di serie A2 ...

La Zambelli Orvieto riceve domani il Marsala : Come sempre la partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina social appositamente predisposta dal club https://www.facebook.com/Streaming-Pallavolo-Zambelli-Orvieto-362175467564852/ ma gli ...

Zambelli Orvieto pronta a rialzarsi : Pensare in grande non fa male recita una famosa massima, ma è ovvio che nello sport bisogna concentrarsi su un ostacolo per volta per non guardare troppo avanti e rischiare di inciampare in qualche ...

Per la Zambelli Orvieto ripresa ostica contro una Brescia lanciata : Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina social appositamente predisposta dal club https://www.facebook.com/Streaming-Pallavolo-Zambelli-Orvieto-362175467564852/ ma i ...

Altro ostacolo alto per la Zambelli Orvieto che ospita la capolista Cuneo : La visione del match può avvenire anche tramite internet, dal sito ufficiale del club ci si collega alla pagina social www.facebook.com/Streaming-Pallavolo-Zambelli-Orvieto-362175467564852 che mostra ...

La Zambelli Orvieto ospita la capolista Cuneo : Orvieto (TR) " Si apre il 2018 tra le mura amiche per la Zambelli Orvieto che continua la sua marcia nel campionato di serie A2 femminile con la disputa della diciannovesima giornata in programma ...