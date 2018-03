Xylella | in due mesi triplicato il numero di ulivi infetti in Puglia La Regione stanzia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 marzo 2018) In duesono più che triplicati glimalati diin. Nella cosiddetta fascia di contenimento ad oggi sono 2.924 gli. Già il 7 marzo scorso l’Osservatorio fitosanitariodellaaveva rilevato undicolpiti dal batterio rispetto a dueprima. Si era passati da 735 a 2.251. Nelle ultime settimane è stata registrata un’ulteriore diffusione, mentre la presenza della fitopatia nella parte nord della zona cuscinetto si attesta nel brindisino, tra l’agro di Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica. La Cia-Agricoltori italiani ha espresso preoccupazione per il batterio che sta avanzando verso Nord, sottolineando che “la burocrazia toglie tempestività d’intervento e non risarcisce gli agricoltori in tempi accettabili”. Un appello al governo, invece, è stato lanciato da Leonardo Di Gioia, assessore alle Risorse ...