Xbox One X e PlayStation 4 sono simili

Arrivano aggiornamenti sullo sviluppo della versione Xbox One X di DayZ : il titolo è già in grado di girare a 1080p e 60fps : Come probabilmente saprete, DayZ arriverà anche su Xbox One all'interno del programma Game Preview entro il 2018 e, a quanto pare, i lavori sulla versione console stanno procedendo piuttosto bene.Infatti, stando a quanto riportato da Windowscentral, Bohemia Interactive ha da poco comunicato, attraverso Twitter, che la versione Xbox One X di DayZ è già in grado di girare a 1080p e 50-60fps. Anche se il frame rate risulta un po' instabile, le ...

Xbox One X in vendita su Amazon Italia a 449 - 99 euro anzichè 500 : Una nuova offerta su Amazon Italia ha attratto la nostra attenzione e sicuramente potrebbe interessare tutti coloro intenzionati ad acquistare attualmente Xbox One X, l’ultima console di Microsoft e famosa per essere la più potente mai commercializzata. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, Xbox One X è disponibile su Amazon Italia con uno sconto del 10% del costo originario e viene venduta, pertanto, a soli 449,99 euro ...

A Way Out è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Oggi Electronic Arts, in collaborazione con Hazelight Studios, annuncia l'uscita di A Way Out, il videogioco d'azione ed avventura tutto in co-op, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC, già recensito sulle nostre pagine. Sviluppato dai creatori di uno dei titoli indie più acclamati dalla critica, Brothers - A Tale of Two Sons, in A Way Out i videogiocatori impersoneranno Leo e Vincent, due detenuti che dovranno trovare insieme ...

Il particolare puzzle game Gorogoa è stato annunciato per Xbox One e PS4 : A margine del trionfo alla cerimonia dei GDC Awards durante la quale è stato premiato come Best Mobile game e con l'Innovation Award, il peculiare puzzle game Gorogoa è stato appena annunciato per PS4 e Xbox One, anche se al momento non ne è stata rivelata la data d'uscita. Gorogoa era arrivato originariamente solo su PC, Switch e dispositivi mobile, e stando a quanto riporta Videogamer.com arriverà presto anche sulle console ammiraglie di ...

Svelata la data di uscita di Impact Winter per PS4 e Xbox One : Bandai Namco Entertainment Europe e Mojo Bones annunciano la data di uscita di Impact Winter, titolo già recensito sulle nostre pagine. Il 5 aprile 2018, Jacob e il suo amico robot Ako-Light, insieme ad altri 4 sopravvissuti, porteranno temperature gelide su PlayStation Network per PlayStation 4 e Xbox Store per Xbox One. Impact Winter è stato precedentemente lanciato su Steam, e ora i sopravvissuti potranno mettere alla prova le proprie abilità ...

Impact Winter arriva su Xbox One e PS4 il 5 Aprile 2018 : BANDAI NAMCO e Mojo Bones sono lieti di annunciare la data di uscita di Impact Winter. Il 5 Aprile 2018, Jacob e il suo amico robot Ako-Light, insieme ad altri 4 sopravvissuti, porteranno temperature gelide su PlayStation Network per PlayStation 4 e Xbox Store per Xbox One. Impact Winter arriva su Console Impact Winter è stato precedentemente lanciato su STEAM, e ora i sopravvissuti potranno mettere alla prova le proprie ...

Disponibile patch 1.47 per Rainbow Six Siege su PS4 e Xbox One : cosa cambia : Finalmente la patch 1.47 di Rainbow Six Siege è Disponibile anche su console PS4 e Xbox One, prima era arrivata su PC. Pubblicata ovviamente da Ubisoft, porta con sé una lunga serie di correzioni dopo il lancio di Operazione Chimera e Outbreak, che di fatto anno inaugurato l'Anno 3 del gioco. Che cosa cambia con questa patch? Parecchio, scopriamolo insieme, qui vi rimandiamo invece al changelog completo. Innanzitutto è stato risolto un ...

L’app ufficiale di Facebook arriva su Xbox One ma solo per i video : Dopo aver rilasciato l’app ufficiale per Windows 10 e Windows 10 Mobile, Facebook si è decisa a supportare un’altra piattaforma targata Microsoft: Xbox One. Risulta, infatti, disponibile al download da pochissime ore Facebook video, un’applicazione che consente di guardare i video presenti sul social network di Mark Zuckerberg direttamente dalla nostra televisione. In particolare, è possibile vedere i filmati dei nostri amici, ...

Monster Hunter World si aggiorna su PS4 e Xbox One : arriva Deviljho : L'apprezzato Monster Hunter World, titolo del quale vi offriamo la nostra guida aggiornata, ha da poco ricevuto un nuovo update per le versioni PS4 e Xbox One. Grazie all'aggiornamento pubblicato da Capcom, 2.00 per Playstation 4 e 2.0.0.0 per Xbox One, è stato finalmente introdotto l'insaziabile Deviljho. Come riporta Gematsu, dove è possibile visionare il changelog completo, l'update include anche vari aggiustamenti al bilanciamento delle armi ...

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...

Bluehole migliora le prestazioni e la stabilità di PUBG per Xbox One : PUBG, essendo un titolo molto giovane e in fase di game preview, presentava al lancio numerosi problemi grafici e soprattutto di fps su Xbox One, Xbox One S e addirittura anche sulla potentissima One X. Da allora, Bluehole, la software di PUBG, ha rilasciato diversi aggiornamenti correttivi; l’ultimo è stato distribuito proprio ieri e si tratta, per la precisione, della patch numero 11. Con il nuovo update, gli sviluppatori confermano di ...

BlueHole migliora le prestazioni e la stabilità di PUBG per Xbox One : PUBG, essendo un titolo molto giovane e in fase di game preview, presentava al lancio numerosi problemi grafici e soprattutto di fps su Xbox One, Xbox One S e addirittura anche sulla potentissima One X. Da allora, BlueHole, la software di PUBG, ha rilasciato diversi aggiornamenti correttivi; l’ultimo è stato distribuito proprio ieri e si tratta, per la precisione, della patch numero 11. Con il nuovo update, gli sviluppatori confermano di ...

Disponibile patch 11 per PUBG su Xbox One : lista miglioramenti alle prestazioni : L'ultima patch per PUBG, al secolo PlayerUnknown's Battlegrounds, è Disponibile su Xbox One. Come notato in precedenza, si tratta di una patch volta a correggere una lunga serie di bug: sono disponibili anche le note complete con tutti i dettagli. Da queste si evincono anche diversi miglioramenti alle prestazioni di PUBG con la patch 11, insieme a modifiche importanti per l'interfaccia utente. Sono state poi apportate modifiche alle texture ...

I processori di PS4 Pro e Xbox One X confrontati a livello di silicio - articolo : Conoscevamo le specifiche molti mesi prima il suo lancio e avevamo ottenuto indizi sul design di base dal suo progettista, ma solo adesso possiamo vedere il layout fisico del processore centrale della PlayStation 4 Pro. La conclusione principale? Aggiungete dei controller di memoria e un cluster extra di quattro compute units AMD Radeon, e il design del processore diventa molto simile a quello dello Scorpio Engine che troviamo all'interno della ...