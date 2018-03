Washington | studenti in marcia contro le armi Usa video | George Clooney | “Sono di nuovo

Gli studenti marciano su Washington : "Basta armi" : Sono oltre 800 quelle previste in diverse città degli Stati Uniti e del mondo, compresa Firenze, con i giovani in testa, sotto lo slogan "Mai più". Molti i Vip che sostengono l'iniziativa, primo ...

Marcia degli studenti contro le armi in 700 città Usa Washington è invasa : Sono 836, di cui oltre 700 negli Usa, le proteste oggi in tutto il mondo per un giro di vite sulle armi, dopo la strage nel liceo di Parkland , Florida, . Lo si legge nel sito degli organizzatori. Quella principale è a Washington, lungo Pennsylvania Avenue, con una ...

A Washington marcia degli studenti contro le armi. C'è anche Clooney : Già dalle prime ore del mattino migliaia di persone si apprestano a raggiungere il centro di Washington dove ha luogo "La marcia delle nostre vite", la manifestazione organizzata dai giovani sopravvissuti alla strage di San Valentino nella scuola di Parkland, in Florida, con cui i giovani chiedono a gran voce cambiamento e urlano, ai piedi del Campidoglio sede del Congresso, il loro "Basta!" alla violenza scaturita dalla diffusione e uso ...

La sinistra allontana i giovani? Non Bernie Sanders - accolto come una rock star dagli studenti radunati a Washington : La protesta nazionale degli studenti contro le armi approda a Capital Hill a Washington. Il democratico socialista Bernie Sanders, già candidato alle primarie per la Casa Bianca, interviene al megafono. L’accoglienza è quella di una rock star. Dai “ti amo” ai più semplici “grazie, Bernie”, la folla si infiamma per le parole del senatore e gli studenti si sbracciano per potergli stringere la mano. Al netto di una ...