Vrenna | “la squadra è viva e crediamo alla salvezza”

calcioweb.eu

: RT @santegidionews: Comunità di Sant'Egidio e Consiglio delle Chiese del Sud Sudan insieme per lavorare per la pace - cinzia_vrenna : RT @santegidionews: Comunità di Sant'Egidio e Consiglio delle Chiese del Sud Sudan insieme per lavorare per la pace - cinzia_vrenna : RT @Alberto4ucci: Il Papa: Dio come la mamma “non si scorda di noi” @vatican_it - cinzia_vrenna : RT @santegidionews: Marco Impagliazzo: Grazie di cuore a tutti quelli che hanno aiutato chi vive per la strada durante l’emergenza freddo.… -

(Di sabato 24 marzo 2018) “Lala vedo, lo ha dimostrato anche con la Samp e in casa e soprattutto con la Roma, anche se ci ha visto sconfitti per 2-0 ma abbiamo creato 4-5 occasioni da gol importanti. Sono molto fiducioso”. Lo ha dichiarato il presidente del Crotone, Giannia Sky, in occasione di una iniziativa benefica. “Lo scorso anno? E’ stato un miracolo sportivo, penso sia difficile si possa ripetere negli anni. Quest’anno abbiamo 24 punti, a mio avviso la classifica è un po’ bugiarda ma siamo consapevoli di dover lottare finofine, abbiamo i mezzi per poter uscire dai bassifondi”, ha proseguito il numero uno dei calabresi che crede “fermamentesalvezza”. “Lascende in campo, crea molto e se la gioca contro tutti. Dimostra di poterci stare in questa categoria. Dobbiamo fare la corsa contro noi stessi e non ...