Vigili del Fuoco | spettacolare salvataggio di un pastore maremmano nelle gole

Venezia : Vigili del fuoco recuperano corpo di un uomo in canale a San Donà : Venezia, 23 mar. (AdnKronos) - Dalle 14.30, i vigili del fuoco stanno operando nei pressi di via Calvecchia a San Donà sulla strada che porta dietro il supermercato per il recupero del corpo di un giovane uomo, trovato riverso dentro un canaletto. Sul posto il Suem 118 e le forze dell’ordine.

Venezia : Vigili del fuoco recuperano corpo di un uomo in canale a San Donà : Venezia, 23 mar. (AdnKronos) – Dalle 14.30, i vigili del fuoco stanno operando nei pressi di via Calvecchia a San Donà sulla strada che porta dietro il supermercato per il recupero del corpo di un giovane uomo, trovato riverso dentro un canaletto. Sul posto il Suem 118 e le forze dell’ordine. L'articolo Venezia: vigili del fuoco recuperano corpo di un uomo in canale a San Donà sembra essere il primo su Meteo Web.

Catania - slittano funerali vittime. Le storie dei Vigili del fuoco morti nell’esplosione : Chi erano Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico i due vigili del fuoco deceduti nella tragica esplosione di via Garibaldi 335. I loro parenti dovranno attendere per i funerali: per problema formale giuridico l'autopsia sulle vittime non si potrà eseguire prima della prossima settimana .Continua a leggere

Wall Street incerta dopo il sell-off della Vigilia : Il timore è che tra Stati Uniti e Cina possa scoppiare una guerra commerciale nociva per l'intera economia globale. Dal fronte macroeconomico gli ordini di beni durevoli sono risultati in crescita ...

I due boati dei caccia - poi il panico : Bergamo - 500 chiamate ai Vigili del fuoco in mezzora : Bergamo, ieri mattina, ha scoperto il boom sonico, che per alcuni minuti è stato cosmico. Nel senso che ha scatenato il panico generale e una sfilza di disastri campati in aria. Basta un numero: 500 ...

Auto in fiamme a Roreto di Cherasco : Vigili del fuoco di Alba e Bra al lavoro : Un'Auto è stata distrutta dalle fiamme, questa mattina , 23 marzo, , mentre si trovava nell'area "scarico merci" della Dimar, in via San Rocco a Roreto di Cherasco. La chiamata è giunta al numero ...

Finisce in tragedia il tentativo dei Vigili del Fuoco di salvare un suicida Video : tragedia nel centro storico di #Catania, una squadra di 5 persone dei Vigili del Fuoco [Video] era intervenuta la sera del 20 marzo per una segnalazione dovuta a una perdita di gas da un magazzino. Alla base di questa perdita sembrerebbe ci fosse un tentativo di suicidio di un uomo, che rinchiuso in un'officina avrebbe tentato di uccidersi con il gas di 3 bombole la zona non era servita dalla rete del metano. I #Vigili del Fuoco, durante il ...

Finisce in tragedia il tentativo dei Vigili del Fuoco di salvare un suicida : tragedia nel centro storico di Catania, una squadra di 5 persone dei Vigili del Fuoco era intervenuta la sera del 20 marzo per una segnalazione dovuta a una perdita di gas da un magazzino. Alla base di questa perdita sembrerebbe ci fosse un tentativo di suicidio di un uomo, che rinchiuso in un'officina avrebbe tentato di uccidersi con il gas di 3 bombole (la zona non era servita dalla rete del metano). I Vigili del Fuoco, durante il tentativo di ...

Tragedia di Catania : indagato per disastro colposo il caposquadra dei Vigili del Fuoco : L'uomo è indagato per disastro colposo e omicidio colposo plurimo: secondo gli inquirenti una sua errata valutazione tecnica potrebbe aver causato l'esplosione in una palazzina di Catania.Continua a leggere

Esplosione a Catania - indagato il capo squadra dei Vigili del fuoco - : L'iscrizione nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto: il 38enne, rimasto ferito nello scoppio in cui sono morte 3 persone, tra cui due colleghi , risulta sotto indagine per disastro colposo ...

Esplosione Palazzina Catania per fuga di gas/ Ultime notizie - video : i Vigili del fuoco si “difendono” : Catania, Esplosione in un palazzo di Via Garbaldi per fuga di gas: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Coinvolti vigili del fuoco entrati in azione. Incidente o suicidio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:52:00 GMT)

Esplosione a Catania - indagato il capo squadra dei Vigili del fuoco : Esplosione a Catania, indagato il capo squadra dei Vigili del fuoco L’iscrizione nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto: il 38enne, rimasto ferito nello scoppio in cui sono morte 3 persone, tra cui due colleghi , risulta sotto indagine per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Procura: “Cattiva valutazione dei ...

Borsa Italiana - attorno ai livelli della Vigilia il controvalore degli scambi del 21/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,25 miliardi di euro, con una variazione dello 0,59%, rispetto ai precedenti 2,24 miliardi.

Esplosione per fuga di gas : carbonizzati due Vigili del fuoco : Un enorme boato [VIDEO] nel cuore della notte ha svegliato la città di Catania [VIDEO] . La potente deflagrazione ha avuto luogo quando la squadra dei #vigili del fuoco - chiamata ed intervenuta sul ...