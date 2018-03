VIDEO Lewis Hamilton risponde a Sebastian Vettel | “Nessun bottone magico Aspettavo un

oasport

: #F1 Gioco di provocazioni tra Hamilton e Vettel in conferenza stampa: 'Nessun bottone magico, aspettavo un buon gir… - OA_Sport : #F1 Gioco di provocazioni tra Hamilton e Vettel in conferenza stampa: 'Nessun bottone magico, aspettavo un buon gir… - vorfreuvde : Il video migliore di sempre. Lewis che scoppia a ridere dopo l'espressione di Kimi è la vita - susimarcone : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 24 marzo 2018) E’ unin gran forma, non soltanto al volante della sua Mercedes, quello di questo primo weekend del Mondiale 2018 di F1. Il britannico, autore della pole del GP d’Australia (settimo centro a Melbourne, 73° in carriera), ci ha tenuto a sottolineare, nel corso della conferenza stampa in compagnia di(terzo) e di Kimi Raikkonen (secondo), che la sua prestazione non fosse riconducibile al cosiddetto “”, una particolare mappatura del motore che, secondo un po’ tutti nel paddock, consentirebbe ai piloti delle Frecce d’Argento di andare oltre i limiti della vettura e della power unit nel time-attack. “Voglio precisare che non c’è nessun: ho usato la stessa mappa in Q2 ed in Q3 e nessun’altra mappa extra con cui avessi a che fare”, le parole dia cuiha replicato: ...