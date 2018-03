Video Italia-Argentina 0-2 | highlights e gol della partita amichevole internazionale

Arriva la pistola che dà la 'scossa' : in uso alla polizia in sei città italiane Video : Potrebbe immobilizzare persino un bisonte: almeno l'azienda americana che la produce la pubblicizza così. Arriva in Italia il #taser, #pistola elettrica definita non letale che immobilizza con una scossa elettrica chi viene colpito dalle sue 'freccette.' La circolare che autorizza la sperimentazione [Video]in sei citta' italiane è stata diramata lo scorso 20 marzo dal dipartimento sicurezza con la firma del capo della direzione anticrimine, il ...

Italia-Argentina : 0-2 a Manchester - gol di Banega e Lanzini Video : L'Italia esce sconfitta dall'amichevole di lusso [Video] con l'Argentina, a #Manchester. Pesante il passivo, 0-2: vantaggio albiceleste di Banega, al 75', con una conclusione da posizione favorevole che non lascia scampo a Buffon. Dieci minuti dopo il raddoppio di Lanzini. Partita non esaltante, la #Nazionale azzurra regge fino a un certo punto, ma crolla nella seconda parte della ripresa. Alla fine prevale la maggiore consistenza tecnica ...

Video Gol Argentina-Italia 2-0 : Highlights e Tabellino Amichevole Nazionali - 23-03-2018 : Risultato Finale Argentina-Italia 2-0: Cronaca e Video Gol Banega, Lanzini Amichevoli Nazionali, 23 marzo 2018 Esordio amaro per il nuovo C.T Di Biagio, partita che termina con il risultato Argentina-Italia 2-0. L’Amichevole tra le due Nazionali termina cosi il doppio vantaggio firmato da Banega e Lanzini, regalano la vittoria a Sampaoli, che può essere soddisfatto della sua squadra, senza i top come Icardi, Dybala, ma soprattutto ...

Pezzi di satellite verso l'Italia? Dove e quando possono cadere Video : Con gli occhi all'insù. Dal 28 marzo al 4 aprile, infatti, alcuni Pezzi di un satellite cinese [Video] potrebbero cadere sull'Italia, più esattamente nelle regioni a Sud dell'Emilia Romagna. E' il laboratorio spaziale cinese Tiangong-1 quello che sta precipitando e, nella sua rotta, c'è la Terra. Il laboratorio è fuori controllo dal 2016, per questo motivo l'Agenzia spaziale europea non può essere più precisa, al momento, sul momento esatto in ...

Deejay chiama Italia : Linus ha bestemmiato? (Video) : Generalmente lo chiamano "Il bello della diretta" ma in queste circostanze tanto bello non è. Accade stamani a Deejay chiama Italia, la trasmissione condotta da Linus e Nicola Savino sia su Radio Deejay che su Deejay TV, (ri)nata lo scorso gennaio sul digitale terrestre e su Sky.Il programma, trasmesso in tv, dalla sua origine ha il vantaggio di farsi guardare senza filtri: durante i brani trasmessi in radio, la regia televisiva indugia sui ...

