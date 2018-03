Video/ Germania Spagna (1-1) : highlights e gol della partita (amichevole internazionale) : Video Germania Spagna (-): highlights e gol della partita, amichevole internazionale. Le immagini salienti di questa sfida di lusso, verso i Mondiali.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:10:00 GMT)

Germania : il referendum del Spd dà vita alla Grande Coalizione Video : Dopo sei mesi di complesse trattative, la #Germania è riuscita finalmente ad avere un governo stabile grazie all’alleanza tra Cdu/Csu e l’Spd. Grazie a questa scelta sofferta, Angela Merkel [Video] sara' nominata addirittura cancelliera per la quarta volta nel corso della sua lunga carriera #politica. Inoltre, questa nuova stabilita' tedesca sara' un elemento fondamentale per poter assicurare un buon funzionamento dell’Unione Europea [Video] e ...

Le Iene : "In Germania comprati 3mila voti. Brogli sul voto estero". La procura acquisisce il Video : "Una compravendita di 3.000 voti a Colonia, in Germania, documentata da un filmato esclusivo, ripreso 4 giorni fa con una candid camera. E il filmato ha dell'incredibile". Le Iene Mediaset tornano a colpire e pubblicano sul loro sito il servizio che fa seguito a altri quattro servizi sulla "possibilità di Brogli con il voto degli italiani all'estero grazie alla testimonianza di 'cacciatori di plichi', ovvero cacciatori di schede ancora da ...

Duisburg - Mark Flekken/ Video - portiere subisce gol mentre beve dalla borraccia : è successo in Germania : Il Video dell'incredibile gol subito da Mark Flekken: il portiere del Duisburg stava bevendo e non si è accorto del contropiede degli avversari, che hanno così segnato a porta vuota(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:07:00 GMT)

Lavorare meno e guadagnare di più? In Germania da ieri è realtà Video : ieri in Germania è stato ratificato un accordo sindacale che potremmo definire storico per il mondo dei metalmeccanici. Al momento sara' in vigore in via sperimentale nella sola regione del Baden-Württemberg, ma coinvolgera' ben 900mila lavoratori. Stiamo infatti parlando di un territorio che è la patria dell'industria automobilistica e di quella pesante, situato a sud al confine con la Svizzera, il cui capoluogo, Stoccarda ospita il quartier ...

TEMPESTA FRIEDERIKE IN NORD EUROPA/ Video - vento in Olanda e Germania : morti - camion ribaltati e traffico ko : Tempestw FRIEDERIKE in NORD EUROPA: vento in Germania, Olanda, Belgio e Francia. Video e ultime notizie, 6 morti, traffico ko sule autostrade, camion ribaltati, treni e aerei fermi(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:13:00 GMT)