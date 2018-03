Verso Parma-Foggia | mister Stroppa | ‘Partita da altri palcoscenici’

Blastingnews

(Di sabato 24 marzo 2018) Ieri pomeriggioGiovanniha risposto alle domande dei giornalisti presenti presso la sala stampa “Antonio Fesce” dello stadio “Pino Zaccheria”. Tra gli argomenti trattati, la notizia dei domiciliari concessi al patron Fedele Sannella - che era in carcere dal 24 gennaio scorso, per provvedimento emesso dal gip Giulio Fanales in base all’inchiesta che ha portato anche al commissariamento della società dauna - e l’imminente partita contro il, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B ConTe.it 2017/17, che si terrà domenica allo stadio “Ennio Tardini” con calcio di inizio fissato alle ore 12:30. 'Contento per Sannella. Sul commissario non posso rispondere' Da sempre molto legato Fedele Sannella, l’allenatore nato a Mulazzano ha espresso la sua felicità per la notizia dei domiciliari concessi al patron delCalcio, ma è al contempo glissa sulle ...