Verso il nuovo governo | a breve via alle consultazioni al Quirinale

Calcio - l’Italia sfida l’Argentina per dimenticare la delusione “Mondiale” e ripartire Verso un nuovo ciclo : L’amichevole più triste della storia della Nazionale italiana. Ma anche un punto di partenza per risalire dal baratro e guardare con fiducia al futuro. L’Italia si accinge ad affrontare l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester nel test in programma domani, venerdì 23 marzo alle ore 20.45, ma la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia ha reso decisamente cupo il clima intorno ad un gruppo che ha bisogno di ...

Un nuovo sguardo sull'uniVerso dei funghi in 7 incontri a Ceva : SERGIO RIZZO - Prendono il via lunedì 26 marzo le conferenze su micologia e botanica a cura del Gruppo Micologico "Rebaudengo-Peyronel" di Ceva, in provincia di Cuneo. Il presidente Giorgio Raviolo ha ...

Matrix - un nuovo uniVerso per il rilancio della saga al cinema : Esattamente un anno fa era uscita la notizia che la Warner Bros avesse intenzione di rilanciare la saga cinematografica di Matrix. Nonostante le perplessità e i timori dei fan della prima ora, lo studio cinematografico ha continuato la sua progettazione di questa nuova fase, alla cui supervisione è stato chiamato Zak Penn, già autore di cinecomic come X-Men, Avengers e di recente fra gli sceneggiatori di Ready Player One. Anche se ancora non ci ...

TRUMP CACCIA TILLERSON - POMPEO (CIA) NUOVO SEGRETARIO DI STATO/ La Casa Bianca sempre più Verso l'isolazionis : TRUMP CACCIA TILLERSON: Mike POMPEO (CIA) è STATO nominato SEGRETARIO di STATO. A capo dell'Agenzia Investigativa promossa Gina Hapsel: mai prima una donna al vetice dell'Intelligence (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:13:00 GMT)

Ecco il nuovo piano tariffario TIM Base e Chat : traffico gratuito Verso WhatsApp & co. : TIM ufficializza oggi TIM Base e Chat, un nuovo piano tariffario Base che lascerà contenti coloro che fanno largo uso dei servizi di instant messaging L'articolo Ecco il nuovo piano tariffario TIM Base e Chat: traffico gratuito verso WhatsApp & co. è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Partito democratico : Verso il nuovo segretario : Le dimissioni di Renzi, il totonomine per la sua successione, la battaglia interna al Partito sulla possibile alleanza di governo con il M5S

Lottomatica : al via nuovo sito mobile - gaming Verso l'e-commerce : Roma, 8 mar. , askanews, Lottomatica presenta il nuovo volto del sito mobile e offre per la prima volta, al pubblico appassionato di gaming online, la possibilità di vivere finalmente un'esperienza di ...

Preview Bce : Verso nuovo rialzo stime crescita - ecco cosa non dirà Draghi - analisti - : Appuntamento domani con il secondo meeting dell'anno della Bce. Anche questa volta non dovrebbero emergere novità sul fronte politica monetaria, mentre l'istituto centrale dovrebbe aggiornare ...

Verso le elezioni del 4 Marzo. Il nuovo sistema elettorale : Per questi ultimi ci sono i manuali di diritto o di scienza politica. E comunque vi dico, dopo qualche anno di esperienza con questa roba qua, che potete investire il vostro tempo con cose molto più ...

il cantante tarantino - Aldo Liotino - presenta il suo nuovo album inedito '#UniVerso' : L' Autismo è un mondo che ogni bambino vive e noi adulti abbiamo il dovere di capire e amarli. Aldo è vicino a questa patologia amando il mondo dell' infansia e i bambini della sua città. Il mondo e ...

Bellamy Young di Scandal firma per un nuovo ruolo in una soap : sarà radicalmente diVerso da Mellie Grant? : Bellamy Young di Scandal lascerà anche la Casa Bianca, ma non certo il network ABC: dopo la fine della serie di Shonda Rhimes, nella quale interpreta la first lady Mellie Grant, l'attrice apparirà nel pilot di False Profits, nuova serie prodotta dallo stesso canale. A riportare la notizia è il portale TVLine, che spiega come False Profits sia una "soap commedia" descritta come segue: "Desperate Housewives incontra Glengarry Glen Ross". La ...

I progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019 - Verso il nuovo album di inediti : Quali sono i progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019? Dopo il tour negli stadi e la versione urban/acoustic dell'album Il mestiere della vita, era già chiaro che l'artista di Latina si sarebbe dedicato alla sua nuova musica prendendosi un piccolo periodo di pausa dalle scene. I progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019 riguardano la fase creativa, il lavoro in studio di registrazione che porterà alla pubblicazione di un nuovo ...

Scovare forme di vita nell’uniVerso? C’è un nuovo indiziato : Il 9 gennaio 1992, gli astronomi annunciarono un’importante scoperta: due pianeti orbitanti intorno a una pulsar a 2.300 anni luce dal nostro Sole. I due pianeti, in seguito chiamati Poltergeist e Draugr, furono i primi “esopianeti” confermati – mondi al di fuori del nostro Sistema Solare, che orbitavano attorno ad una stella lontana. Ad oggi – spiega Global Science – sono 3.728 gli esopianeti confermati in ...

Perù - ex leader Fujimori Verso nuovo processo per massacro - : Nonostante la recente grazia, l'ex presidente in carica tra 1990 e 2000 sarà giudicato per l'omicidio di sei persone commesso da un commando nel 1992