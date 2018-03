Verissimo | Flavio Montrucchio fa un’ammissione su Alessia Mancini

lanostratv

(Di sabato 24 marzo 2018)parla diOggi il primo ospite ad entrare nello studio diè stato l’attore. Difatti quest’ultimo è stato invitato da Silvia Toffanin perchè è il marito della naufraga della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. In questa occasione l’uomo ha parlato del carattere della moglie, facendo un’interessantissima confessione: “Mi rendo conto che prenda delle decisioni molto rigide…Ametto, che non abbia tantissime sfumature…” Una dichiarazione, che ha confermato né più né meno ciò che molti naufraghi in questi due mesi passati a Playa Dos in Honduras hanno sempre rivelato di pensare. Successivamente l’uomo ha anche confessato di averle comunque dato qualche consiglio su come affrontare un reality. Come molti si ricorderanno proprio...