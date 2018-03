Verissimo con Silvia Toffanin | anticipazioni sabato 24 marzo

GIANFRANCO APICERNI - POSTINO DI C'E' POSTA PER TE/ “Ogni consegna sa regalare nuove emozioni” (Verissimo) : Il famoso POSTINO di C’è POSTA per te, GIANFRANCO APICERNI, assieme alla propria inseparabile bici è ospite a Verissimo. Il racconto del primo contatto con i destinatari della POSTA.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 03:40:00 GMT)

CHIARA CARCANO - LA POSTINA DI C'E' POSTA PER TE/ “Sogno di fare una tv di contatto" (Verissimo) : CHIARA CARCANO, la nuova POSTINA di C’è POSTA per te, ospite a Verissimo nel pomeriggio televisivo di Canale 5. Per lei il sogno di lavorare in tv si è finalmente avverato.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 03:22:00 GMT)

Vincenzo Salemme / "Ho fatto tanta analisi - sono malinconico e ansioso" (Verissimo) : Vincenzo Salemme al cinema dal prossimo 22 marzo con il nuovo film Una festa esagerata, rielaborazione di una sua recente commedia teatrale. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - Verissimo/ Bacio in studio e confessione piccate della coppia : Francesco Monte e Paola Di Benedetto ospiti di Silvia Toffanin durante Verissimo: le prime dichiarazioni sulla storia d'amore appena nata tra i due... gioia ed entusiasmo per la coppia.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:04:00 GMT)

KATIA FOLLESA / I dubbi per un secondo figlio (Verissimo) : KATIA FOLLESA, volto comico e conduttrice televisiva, questo pomeriggio è ospite a Verissimo per parlare della propria carriera, vita sentimentale e tanto altro.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:30:00 GMT)

Verissimo - Francesco Monte racconta l’amore per Paola Di Benedetto! : Nel rotocalco Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato la neo coppia formata da Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Ecco tutti i passaggi del loro amore nato già nella prima settimana di permanenza in Honduras. Ecco cosa raccontano i due piccioncini! Durante la tredicesima edizione de L’isola Dei Famosi, si è formata una nuova coppia di innamorati. Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’esperienza nel reality show più ...

VINCENZO SALEMME / ‘Una festa esagerata’ con un morto al piano di sotto (Verissimo) : VINCENZO SALEMME al cinema dal prossimo 22 marzo con il nuovo film Una festa esagerata, rielaborazione di una sua recente commedia teatrale. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:15:00 GMT)

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/ Ospiti a Verissimo - confermano la loro storia d'amore : "Siamo felici" : FRANCESCO MONTE e PAOLA di BENEDETTO Ospiti a Verissimo. Dopo l'Isola dei Famosi 2018 confermano la loro relazione e parlano della prima notte insieme(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:51:00 GMT)

“Lo abbiamo fatto fino al mattino”. Francesco Monte lo rivela a Verissimo. L’ex tronista - ospite del salotto di Silvia Toffanin insieme alla sua Paola Di Benedetto - confessa segreti molto intimi del loro primo incontro dopo l’Isola. Che roba… Vietato ai minori? : Si amano? Quando lui è tornato in Italia a seguito del caos scatenato dal canna-gate, ce lo siamo chiesti un po’ tutti: ma tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto durerà? Oppure quello sull’Isola dei Famosi era solo un fuoco di paglia destinato a morire subito? Quando lui è tornato in Italia, molto hanno pensato che l’avrebbe dimenticata. O che lei avrebbe dimenticato lui. E invece lui l’ha aspettata fino all’ultimo secondo e quando lei è ...

Paola Di Benedetto racconta a Verissimo il suo incontro con Monte : Verissimo: Paola Di Benedetto svela come è stato il suo incontro con Monte Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Tanto gli ospiti invitati da Silvia Toffanin, tra i quali anche gli ex naufraghi Filippo Nardi, Francesco Monte e Paola Di Benedetto. E quest’ultima, come riportato dalle anticipazioni circolate in questi ultimi minuti sul web, ha raccontato il suo primo incontro con Francesco Monte subito dopo essere ...

Ascolti : C’è posta per te supera Ballando con le stelle di 7 punti - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 10 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 10 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata l’ottava puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi, ottiene 5,5 milioni di spettatori (27,55% di […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te supera Ballando con le stelle di 7 punti, i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip ...

CRISTINA CHIABOTTO / “Perché è finita con Fabio Fulco? È stato un esaurirsi - oggi non lo amo più” (Verissimo) : CRISTINA CHIABOTTO, ospite a Verissimo sabato 10 marzo 2018, parla, per la prima volta, in tv, della fine della sua storia d'amore con l'attore Fabio Fulco, durata oltre 12 anni(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Emma Marrone e Beatrice Naso/ A Verissimo la cantante ricorda con commozione “la bambina di pietra” : Emma Marrone e Beatrice Naso, il ricordo a Verissimo. La cantante con commozione parla della “bambina di pietra”. Le ultime notizie sul rapporto tra l'artista salentina e la piccola(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:18:00 GMT)

A Verissimo Emma racconta sono pronta per l’amore : Al programma “Verissimo” tra i tanti ospiti c’è la cantante Emma, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato il suo percorso professionale e di vita degli ultimi anni. Tornata da poco con un nuovo album, “Essere qui”, l’ex concorrente di Amici ha dichiarato: «Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile, con un sacco di ‘paranoie’, ma ora ho trovato il mio equilibrio». Il percorso di Emma è stato lungo, ma ...