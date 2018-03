Valeria Marini | è scontro con Alessia Mancini | ' La smetti di rompere le scatole?'

Valeria Marini - è scontro con Alessia Mancini : 'La smetti di rompere le sc****e?' : di Emiliana Costa HONDURAS - Valeria Marini è sbarcata all'Isola dei Famosi da pochi giorni e già ci sarebbe stato il primo scontro . Valeria sarebbe andata su tutte le furie con Alessia Mancini e ...

“L’ha spalmata tutta”. Isola dei Famosi super hot. Valeria Marini è appena arrivata e ha già messo i naufraghi a soqquadro. Dopo Simone Barbato un altro concorrente cade nella sua rete e sulla spiaggia sono scintille : Valeria Marini è appena arrivata all’Isola dei Famosi e ha già portato una ventata di novità. I naufraghi si sono fatti tutti intorno a lei e qualcuno non è proprio riuscito a resistere al sua fascino, ma non sono mancati neanche i momenti di attrito, insomma la sexy diva ha saputo ritirare su le sorti di un reality che fino ad ora è stato abbastanza problematico. Così l’atmosfera si è fatta decisamente bollente e neanche l’algido ...

Valeria Marini si scaglia contro la Mancini : “Smetti di rompermi le scatole!” : Isola dei Famosi: Valeria Marini perde le staffe e si scaglia contro Alessia Mancini Tutti quelli che credevano che Francesca Cipriani sarebbe stata la prima persona con cui Valeria Marini avrebbe discusso all’Isola dei Famosi oggi si sono dovuti ricredere. Come mostrato durante il day time, difatti, a far perdere le staffe per prima alla […] L'articolo Valeria Marini si scaglia contro la Mancini: “Smetti di rompermi le ...

Valeria Marini - unica diva all’Isola tra passato e futuro in Tv : Valeria Marini al top: i ‘Baci stellari’, la moda, il cinema e la Tv Se a San Lorenzo cadono le stelle, tutti i giorni dell’anno i “Baci stellari” di Valeria Marini vengono dispensati dal suo animo gentile e altruista. unica vera diva della televisione italiana, Valeria Marini è nata nella città eterna (come il suo mito) nel ’67. Raggiunge il successo nei primi anni novanta con il Bagaglino. Il maestro ...

Valeria Marini contro Alessia Mancini : “Smetti di rompermi” : Alessia Mancini contestata da Valeria Marini sull’Isola dei Famosi Il percorso di Valeria Marini sull’Isola dei Famosi 13 inizia ad essere piccante. La bionda showgirl, entrata nel reality martedì scorso, ha iniziato a dare pepe alla trasmissione di Canale5, portando la sua sensualità ma anche il suo caratterino. Dopo aver espresso il suo pensiero su Simone Barbato, la Marini in queste ore ha avuto un diverbio con Alessia Mancini. ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Valeria Marini e Francesca Cipriani : pace siglata? (video) : L'Isola è fonte di scontri, ma è anche il posto in cui c'è sempre occasione per sotterrare l'ascia di guerra. Ne sanno qualcosa Valeria Marini e Francesca Cipriani, memori dello scontro avvenuto qualche puntata fa nello studio del reality show di Canale 5.Le due showgirl avevano partecipato insieme ad una puntata di Casa Signorini qualche tempo fa, ma pare che la Marini avrebbe rifiutato di stare in trasmissione vista la presenza della ...

Valeria Marini e quei massaggi di Jonathan Kashanian : l'Isola dei Famosi scotta! : Valeria Marini ha già conquistato l'Isola dei Famosi, a pochi giorni dal suo , prosperoso, sbarco in diretta , GUARDA , . Il fatto è che in Honduras il sole scotta. E lei ha bisogno di un aiuto per ...