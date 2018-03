Valanga in Val Ferret | in corso verifiche sulla presenza di persone

Morto travolto da Valanga su Paganella : ANSA, - TRENTO, 24 MAR - Uno scialpinista trentino di 61 anni è Morto travolto da una valanga nel gruppo della Paganella, in Trentino. Il suo corpo senza vita è stato trovato all'alba di oggi dai ...

Valanga in Val Ferret - verifiche : ANSA, - AOSTA, 24 MAR - Una Valanga è caduta poco dopo le 9 di oggi in Val Ferret, sopra Courmayeur, a circa 2.000 metri di quota. Le guide del soccorso alpino valdostano e gli uomini della guardia di ...

Trentino Alto Adige - Valanga sul Gran Zebrù : tre morti Video : Erano partiti questa mattina per un'escursione sul Gran Zebrù, nelle Alpi dell'Ortles in Trentino Alto Adige [Video], quando una valanga [Video] si è staccata a circa 3200 metri, travolgendoli mentre percorrevano il lato est. I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti che si trovavano a Cima Solda, che hanno notato il distacco della slavina e il pericolo. L'incidente I tre escursionisti provenivano dall'Austria e ieri sera avevano ...

Valanga bianca alle prime votazioni sulle presidenze di Camera e Senato : Una Valanga di schede bianche. Queste le prime indicazioni che arrivano dalle riunioni dei partiti, a poche ore dall'avvio delle votazioni per le presidenze di Camera e Senato.Il Movimento 5 Stelle voterà scheda bianca alle prime due votazioni. Dopo la seconda votazione a vuoto, ci potrebbe essere una nuova riunione con tutti i capigruppo dei vari partiti."Il Pd voterà scheda bianca" al primo scrutinio, ha detto Ettore Rosato, ...

Trentino Alto Adige - Valanga sul Gran Zebrù : tre morti : Erano partiti questa mattina per un'escursione sul Gran Zebrù, nelle Alpi dell'Ortles in Trentino Alto Adige, quando una valanga si è staccata a circa 3200 metri, travolgendoli mentre percorrevano il lato est. I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti che si trovavano a Cima Solda, che hanno notato il distacco della slavina e il pericolo. L'incidente I tre escursionisti provenivano dall'Austria e ieri sera avevano pernottato al ...

Alto Adige - Valanga travolge alpinisti sul Gran Zebrù : due morti - ferita una donna : Due alpinisti sono morti e un altro è ricoverato in gravi condizioni dopo esser stati travolti da una valanga giovedì mattina sul Gran Zebrù in Alto Adige. La slavina si è staccata a 3200 metri di quota, nei pressi di Passo Bottiglia. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Pelikan e Aiut Alpin che hanno portato in quota gli uomini del soccorso alpino di Solda: i due alpinisti erano già morti quando sono stati estratti da sotto la neve. Una ...

