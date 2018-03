Usa | Trump vieta soldati transgender in esercito escluse eccezioni

Usa - Trump vieta ai soldati transgender di entrare nell'esercito - : La Casa Bianca ha stabilito nuove disposizioni che li escludono dalle forze militari, se non per casi e circostanze limitati

DAZI Usa - GUERRA TRUMP-CINA/ Le contromosse di Pechino : "il Paese combatterà fino alla fine" : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre GUERRA a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:04:00 GMT)

Trump impone dazi da 60 miliardi alla Cina - crolla la Borsa. Pechino pronta a tassare 128 prodotti Usa : ... «Con Pechino abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari, più della metà degli 800 miliardi di disavanzo che abbiamo con il resto del mondo. Dobbiamo fare qualcosa». La categoria di ...

Usa - Trump accUsa hacker legati a Iran - violate università : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Trump sceglie Bolton : come cambia la politica estera Usa : Quanto è pericoloso il nuovo consulente per la Sicurezza Nazionale che sostiene la guerra contro l'Iran e la Corea del Nord

Barbie - iPhone e maglie di Trump : cinque simboli degli Usa prodotti in Cina : uno dei simboli del sogno americano, nonché il prodotto bandiera della Mattel. Peccato che la Mattel abbia chiuso il suo ultimo stabilimento produttivo in terra statunitense nel lontano 2002, peraltro ...

Contromossa cinese ai dazi di Trump - pronte misure anti-Usa da 3 miliardi. Borse asiatiche a picco : La Cina risponde agli Usa mettendo nel mirino 128 prodotti americani per un totale di 3 miliardi di dollari nel caso non maturi un accordo con Washington dopo l'annuncio fatto dal presidente Donald Trump sui nuovi dazi che colpiscono l'import di beni cinesi.Il ministero del Commercio di Pechino, auspicando un passo indietro degli Usa per evitare di colpire "seriamente" i rapporti bilaterali e l'interscambio globale, ha spiegato in una nota che ...

Dazi - Trump firma sanzioni anti-Cina da 60 miliardi : risparmiata l'Europa - Pechino : 128 Usa prodotti in mirino : Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato il Section 301 action: un memorandum che ha come obiettivo tariffe ed altre sanzioni per un valore annuo di 60 miliardi di dollari contro la Cina . Pechino ...

TRUMP vs CINA/ L'occasione d'oro per l'Italia nei dazi degli Usa : Secondo GIULIO SAPELLI, i nuovi dazi introdotti da TRUMP sono un'importante occasione da cogliere per ridefinire tutta la politica mondiale doganale e del commercio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 06:02:00 GMT)SCONTRO UK-RUSSIA/ Dietro il caos ci sono i "mostri", di G. SapelliSPILLO/ Il piano ammazza-Europa confessato dalla Germania, di P. Annoni

Usa - Trump firma sanzioni contro la Cina per 60 miliardi : L'amministrazione Trump proporrà di aumentare del 25% le tariffe su certi prodotti che sono sostenuti da Pechino con politiche industriali ritenute scorrette. I settori interessati...