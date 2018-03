USA | milioni di persone in strada contro le armi - FOTO ...

Ronaldo accUSAto di evasione fiscale per 14 - 7 milioni di euro rischia il carcere : Un importo insignificante, motivo per cui è finito senza accordo il contenzioso tra il fisco spagnolo e # Cristiano Ronaldo . Secondo indiscrezioni di stampa, il fuoriclasse portoghese avrebbe offerto ...

Stipendi mai così alti per gli amministratori delegati USA : 11 - 6 milioni : MILANO - I compensi degli amministratori delegati delle grandi aziende americane hanno raggiunto un nuovo record, merito del rally dell'azionario e del miglioramento dell'economia a stelle e strisce. Stando a un'analisi del Wall Street Journal , nel 2017 i ceo delle 133 aziende Usa più grandi hanno ricevuto in media compensi per 11,6 milioni di dollari, mentre nel 2016 ...

Ronaldo accUSAto di evasione fiscale per 14 - 7 milioni di euro rischia il carcere : Un importo insignificante, motivo per cui è finito senza accordo il contenzioso tra il fisco spagnolo e Cristiano Ronaldo. Secondo indiscrezioni di stampa, il fuoriclasse portoghese avrebbe offerto un 'assegno in bianco' all'amministrazione finanziaria spagnola per chiudere la questione. In realtà, secondo ulteriori fonti, non si sarebbe trattato di un assegno in bianco ma di una cifra forfettaria giudicata 'non congrua' dalla controparte, pari ...

Jonathan Kashanian/ L'accUSA di Alberto Dandolo : "Offendi me e milioni di persone" (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian ha potuto riabbracciare la madre durante la diretta de L'Isola dei Famosi e ha confessato il suo più grande desiderio per il futuro: diventare padre!(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:13:00 GMT)

Colpo di Ferragamo contro i falsi : indennizzo da 60 milioni negli USA : Il gruppo Salvatore Ferragamo parla di un 'nuovo importante risultato nella lotta alla contraffazione'. E celebra così quanto ottenuto negli Stati Uniti, in particolare al Tribunale di New York, che ...

Facebook sospende Cambridge Analytica : i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni USA : Facebook sospende Cambridge Analytica: i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa La società, dopo aver studiato i profili del social network, ha inviato pubblicità mirate: ha così influenzato il voto a favore di Trump e dei repubblicani? Continua a leggere L'articolo Facebook sospende Cambridge Analytica: i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa proviene da NewsGo.

"Una società al servizio di Trump violò 50 milioni di profili Facebook per influenzare il voto in USA" : milioni di profili Facebook di elettori americani sono stati violati dalla società Cambridge Analytica, quando era al servizio della campagna di Donald Trump per la Casa Bianca, e i dati sono stati usati per realizzare un software in grado di influenzare la decisione sul voto. Lo ha rivelano in esclusiva i quotidiani 'The Observer-The Guardian' e 'New York Times', che hanno raccolto le dichiarazioni di un 'whistleblower', Christopher ...

Max Biaggi e l'accUSA di evasione da 17 milioni : spunta un nuovo conto : Il mio sport richiede disciplina, concentrazione e calma e io volevo risolvere a tutti i costi questa questione". "Il conto è inattivo" Sempre nel maggio del 2017 Biaggi disse: "Quando uscì la storia ...

Ford - Negli USA richiamo per 1 - 3 milioni di auto : La Ford ha annunciato due richiami in Nord America, Canada e Messico. Uno riguarda circa 6.000 esemplari per un problema alla frizione, mentre l'altro coinvolge ben 1,3 milioni di esemplari ed è legato a un problema di sicurezza alla colonna dello sterzo.Due incidenti registrati. Sui model year 2014-18 di Ford Fusion e della Lincoln MKZ è stato riscontrato un problema ai bulloni che collegano lo sterzo al piantone. La coppia non corretta ...