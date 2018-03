: RT @giusmo1: Usa, in marcia contro le armi: Washington invasa da decine di migliaia di persone - valigiablu : RT @giusmo1: Usa, in marcia contro le armi: Washington invasa da decine di migliaia di persone - giusmo1 : Usa, in marcia contro le armi: Washington invasa da decine di migliaia di persone - madliber : Usa, in marcia contro le armi: Washington invasa da decine di migliaia di persone -

In migliaia in piazza a Washington alla March for Our Lives, manifestazione voluta daglisopravvissuti all' ultima strage nella scuola di Parkland, in Florida (17 le vittime). Oltre 800le marce negli Stati Uniti. Evento clou davanti alla Casa Bianca, rea insieme al Congresso di non aver fatto abbastanza per limitare il proliferare dellee fermare le stragi. L'iniziativa ha raccolto il sostegno di molte celebrità di Hollywood. In prima fila Oprah Winfrey,Justin Bieber,Steven Spielberg e la coppia Clooney.(Di sabato 24 marzo 2018)