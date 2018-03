Usa | la nipote di Martin Luther King | ' Sogno un mondo senza armi'

Usa - la nonna diventa la mamma surrogata del nipote : Quando Kayla Jones, una donna di 29 anni dell’Arkansas, nel 2012 sposò il marito Cody, già sapeva che, per avere figli, avrebbe dovuto chiedere l’aiuto di una madre surrogata. Ma non si sarebbe mai aspettata che la candidata potesse essere sua suocera. A 17 anni subì una parziale isterectomia per via di un tumore. Ma voleva con tutto il cuore un figlio biologico, suo e del marito. «Le mie ovaie – racconta – non erano state rimosse: sono ...