Under 20 | i convocati per match con svizzera all’8 nazioni

Nazionale Under 18 - 20 convocati per amichevole con Olanda : Sono venti gli Azzurrini convocati dal tecnico federale Daniele Franceschini per la gara amichevole che la Nazionale Under 18 giocherà contro l’Olanda venerdì 23 marzo (ore 14.30) al campo polisportivo ‘Alessandro Lamarmora – stadio Vittorio Pozzo’ di Biella. La squadra azzurra, reduce dall’amichevole di febbraio contro la Francia, giocherà per la prima volta nella città piemontese. Sette sono i precedenti con ...

Nazionale : ecco i convocati dell’Under 21 : Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico dell’Under 21 Alberico Evani per le amichevoli con Norvegia (22 marzo a Perugia) e Serbia (27 marzo a Novi Sad). Prima convocazione per l’attaccante del Torino Simone Edera, alla sua prima chiamata con l’Under 21. Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese); Difensori: Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : i convocati dell’Italia per le ultime due partite del torneo : Sono 24 gli azzurrini chiamati a comporre la selezione nazionale under 20 di Rugby per le ultime due giornate del Sei Nazioni di categoria: i tecnici Fabio Roselli ed Andrea Moretti hanno diramato le convocazioni per la gara in trasferta in Galles e per la partita interna contro la Scozia a Bari a chiusura del torneo. Di seguito l’elenco completo dei convocati. Piloni Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano) Michele MANCINI PARRI (Accademia ...

Rugby - Sei Nazioni Under 20 2018 : i convocati dell’Italia per la sfida all’Inghilterra : Non solo l’Italia maggiore, la prima nazionale azzurra ad esordire nel Sei Nazioni 2018 di categoria sarà quella under 20, che affronta venerdì 2 febbraio alle 19 allo Stadio Enzo Bearzot di Gorizia l’Inghilterra. Roselli e Moretti hanno diramato la lista dei convocati per la sfida d’esordio della manifestazione, sono 24 gli azzurrini presenti. Piloni Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)* Michele MANCINI PARRI (Accademia ...