Una tre giorni da ' re' del restauro

Borse in rosso - spettro di Una guerra commerciale. Anche Wall Street negativa : In Europa Piazza Affari limita i danni (-0,49%), Francoforte la peggiore (-1,8%). Per Wall Street la peggior settimana da gennaio 2016: S&P500 e Dow Jones in calo di oltre il 5%, Nasdaq 100 di oltre il 7 per cento. In rialzo il petrolio per la tensione Usa-Iran, Brent torna sopra 70 dollari...

Incidente mentre trasportano detenuto in TribUnale : morto un carabiniere - otto feriti : Terribile Incidente oggi venerdì 23 marzo 2018, sulla statale 231 in borgata San Martino di Bra (Cuneo). Un appuntato dei carabinieri, Alessandro Borlengo, 43 anni, è morto mentre stava trasportando un...

Mondiali Russia 2018 - la Nazionale di calcio potrebbe avere Una seconda chances? Video : La possibilita' che l'Inghilterra si autoescluda dai Mondiali di calcio 2018 [Video] sta prendendo sempre più consistenza. I rapporti tra Russia e Gran Bretagna nelle ultime settimane sono peggiorati drasticamente. Ciò si è verificato dopo l'avvelenamento con un gas nervino dell''ex spia sovietica Sergej Skripal e di sua figlia Julia. L'intossicazione sarebbe stata causata da due emissari del Cremlino. Il Primo Ministro inglese, in to a una ...

Canicattì - Diretta streaming del Consiglio comUnale interrotta : scoppia la polemica : Ma cosa avrà mai detto di così grave l'assessore Farrauto per spingere qualcuno dagli scranni della maggioranza a stoppare la Diretta streaming? Di questo ne chiede conto e ragione il presidente del ...

Oggi in Polonia potrebbe passare Una durissima legge contro l’aborto : Il governo, sostenuto ufficialmente dalla chiesa, vuole vietare di interrompere la gravidanza in caso di gravi malformazioni del feto: ci saranno proteste in tutto il paese e in altre città dell'Europa The post Oggi in Polonia potrebbe passare una durissima legge contro l’aborto appeared first on Il Post.

Paola Taverna - lo schifo della grillina contro Silvio Berlusconi : 'Candidi Una donna - così dimostrerebbe che...' : Stallo alla Camera e al Senato: i partiti annunciano in massa di votare scheda bianca . Insomma, nessun accordo sui presidenti. L'ultima voce, già rilanciata in mattinata, è che se Forza Italia ...

Trebes - un uomo armato tiene in ostaggio i clienti di un supermercato : "Sono dell'Isis". Una vittima : "Sono dell'Isis". Lo ha detto l'uomo armato che ha preso in ostaggio una decina di clienti del supermercato Super U a Trebes, nella Francia occidentale. Il ministero dell'Interno ha annunciato l'avvio delle operazioni per trarre in salvo gli ostaggi. I terroristi potrebbero essere in due.Secondo il quotidiano regionale La Depeche, all'interno del locale, l'uomo ha estratto la pistola, sparato cinque colpi di arma da fuoco e ha ucciso il ...

Wall Street scivola sulle tensioni per Una guerra commerciale : La guerra dei dazi dà un brutto colpo a Wall Street, che è andata in deciso calo. La Borsa americana ha chiuso la peggiore sessione dell'ultimo mese e mezzo dopo che il Presidente Donald Trump ha firmato il provvedimento che impone nuovi dazi su alcuni prodotti cinesi, annunciando peraltro che questa sarà solo la prima di molte iniziative simili. Al momento non si conosce ancora la composizione della lista di prodotti colpiti dalle nuove ...

Pacifico l isola di plastica è sempre più enorme. 'Una massa di spazzatura grande tre volte la Francia' : Il resto è una quota dei 320 milioni di tonnellate di questo materiale prodotti ogni anno nel mondo. Uno di questi frammenti , una cassetta per le bottiglie d'acqua, ha ancora stampigliato l'anno di ...

Maurizio Costanzo Show : ospiti Eva Henger e Francesco Monte. Solo Una tregua o hanno fatto pace? : Torna il Maurizio Costanzo Show : ospiti Eva Henger e Francesco Monte . tregua o pace fatta? Mercoledì 21 marzo è stata registrata la prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show, in onda a ...

Ciclismo : il Tour de France potrebbe non invitare Chris Froome. Motivi etici giustificano Una possibile esclusione : Ormai sono passati alcuni mesi da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico ed ha sconvolto tutti gli appassionati di Ciclismo. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito e l’incertezza regna sovrana. Il Team Sky non ha sospeso il trionfatore dell’ultima Vuelta di Spagna (corsa in cui venne pizzicato oltre i limiti consentiti) e dunque il corridore si è esibito in ...