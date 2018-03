Una parata in Francia per i 25 anni di Ducati Monster

Una cena che ricorderanno i nostri nipoti : parata di stelle nei Templi di Paestum : Ovvero una delle meglio conservate di Paestum e del mondo, tanto che i tre edifici sono universalmente riconosciuti e studiati come esempi pressocché unici dell'architettura della Magna Grecia. Tre ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Una parata di stelle senza precedenti. Nibali - Aru - Sagan - Froome - Dumoulin. C’è il meglio del ciclismo mondiale : La Tirreno-Adriatico 2018 ha fatto centro. Nell’infinita sfida con la Parigi-Nizza, la corsa italiana ha stravinto il confronto: la maggior parte dei big del ciclismo mondiale, potendo scegliere tra le due brevi corse a tappe che si sovrappongono nel calendario, hanno deciso di presentarsi al via da Lido di Camaiore, dove domani scatterà la gara. Tra questi, tutti i maggiori interpreti delle grandi corse a tappe: fatta eccezione per il ...

“Sai - prima di parlare..”. Boom! La sparata ‘avvelenata’ di Gabriel Garko. L’attore pubblica Una foto ‘da infarto’ e non si trattiene : social in delirio per il sexy attore : Non sempre le critiche sui social vengono apprezzate dai vip, proprio come successo all’attore Gabriel Garko. nei giorni scorsi il quarantacinquenne a pubblicato una foto che lo mostra nudo, coperto sa un solo asciugamano e con le gambe leggermente aperte. Lo scatto, pubblicato sul suo account Instagram, è stato invaso da commenti delle sua ammiratrice. Non tutte, però, hanno gradito la foto in versione ”sexy”, e ...

Facebook non farà più Una sezione separata solo per le notizie : Ci ha rinunciato dopo l'esito di un esperimento in diversi paesi, molto criticato dagli editori e dai gestori delle pagine The post Facebook non farà più una sezione separata solo per le notizie appeared first on Il Post.

“Ecco la lista dei vip invitati”. Royal Wedding - sarà un vero “spettacolo”. Al matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle sarà Una parata di volti noti. Tanti i nomi illustri - qualcuno invece “rosica” per il mancato invito… : Ognuno di noi quando pensa al matrimonio, oltre alle emozioni, inizia a ragionare su una ipotetica lista degli invitati. Noi comuni mortali dobbiamo pensare solo a parenti e amici, diciamocelo. invece se sei il principe d’Inghilterra la questione si “complica”, il problema è scegliere con cura anche tutti i vip da invitare, altrimenti qualcuno potrebbe restarci male. Le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere Una via separata : Teleborsa, - Il commissario straordinario di Alitalia , Luigi Gubitosi , ribadisce che non c'è nessuna ipotesi di spezzatino per la ex compagnia di bandiera, specificando però che l'handling potrebbe ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere Una via separata : ... rispetto a un anno fa è sicuramente in migliori condizioni e siamo molto felici che ha raggiunto dei traguardi importanti: siamo stati la compagnia più puntuale del mondo a gennaio e anche a ...

Otto persone sono morte per un’esplosione durante Una parata di carnevale in Bolivia : Causata da una bombola del gas usata da un venditore di strada: ci sono almeno 40 feriti The post Otto persone sono morte per un’esplosione durante una parata di carnevale in Bolivia appeared first on Il Post.

Una parata militare a Washington? Trump sfida l'ultimo tabù : New York - Circolano già voci sulla data. Potrebbe cadere nel Memorial Day il 28 maggio. Oppure nel Giorno dell'Indipendenza il 4 luglio. E che dire del Veterans Day, giornata dedicata ai Veterani l'...

C’è stata Una parata militare non prevista in Corea del Nord : Lo dice la Corea del Sud: non si sa che armi siano state mostrate, né perché non sia stato trasmessa in tv The post C’è stata una parata militare non prevista in Corea del Nord appeared first on Il Post.

Trump vuole Una parata militare : il Pentagono pianifica il progetto Video : Il 18 gennaio si sono riuniti #Trump e generali dell'Esercito americano, in maniera riservata, per pianificare una parata militare che dimostri al mondo la potenza statunitense e dia modo agli americani di poter pubblicamente esprimere il proprio orgoglio patriottico. Trump colpito dalla parata militare in Francia Trump era rimasto colpito lo scorso anno in Francia, a Parigi, dalla parata militare a cui aveva assistito al fianco del presidente ...