Un principio di incendio sul treno che collega Porta Susa e Rivarolo

Tollegno : Vigili del fuoco in azione per il principio d'incendio di un camino : Una squadra dei Vigili del fuoco di Biella è intervenuta ieri sera, 17 marzo, intorno alle 22 a Tollegno per un principio d'incendio ad un camino. Il surriscaldamento del braciere aveva allarmato i ...

Venezia : a Chioggia principio d’incendio in stiva nave in manutenzione : Venezia, 16 mar. (AdnKronos) – Questa mattina poco dopo le ore 8, i vigili del fuoco sono intervenuti località Val da Rio a Chioggia per un principio d’incendio all’interno della stiva di una nave, che si trova ferma in bacino per la manutenzione. I pompieri del locale distaccamento hanno completato le operazioni di spegnimento iniziate dal personale del cantiere. Le fiamme avevano intaccato uno scafale con del materiale ...

Venezia : a Chioggia principio d’incendio in stiva nave in manutenzione : Venezia, 16 mar. (AdnKronos) – Questa mattina poco dopo le ore 8, i vigili del fuoco sono intervenuti località Val da Rio a Chioggia per un principio d’incendio all’interno della stiva di una nave, che si trova ferma in bacino per la manutenzione. I pompieri del locale distaccamento hanno completato le operazioni di spegnimento iniziate dal personale del cantiere. Le fiamme avevano intaccato uno scafale con del materiale ...

Venezia : a Chioggia principio d'incendio in stiva nave in manutenzione : Venezia, 16 mar. (AdnKronos) - Questa mattina poco dopo le ore 8, i vigili del fuoco sono intervenuti località Val da Rio a Chioggia per un principio d’incendio all’interno della stiva di una nave, che si trova ferma in bacino per la manutenzione. I pompieri del locale distaccamento hanno completato

principio di incendio da un forno esterno a Fornola : La Spezia - Principio di incendio a fornola nel pomeriggio. Le fiamme si sono sviluppate da un forno esterno ad un'abitazione. Il fumo sprigionato era ben visibile anche dall'autostrada. La Polizia ...

principio d'incendio in una cucina : intervengono i Vigili del Fuoco : Un Principio d'incendio in un'abitazione ha attivato i Vigili del Fuoco del comando di viale Roma. Il personale del 115 è intervenuto nella prima serata di domenica in via Comandini, con la richiesta ...

principio d’incendio su treno in Calabria : Principio d’incendio questa mattina, nei pressi di Mangone (Cosenza), su un convoglio delle Ferrovie della Calabria: il treno era partito da Rogliano alle 07:10 in direzione Cosenza. A bordo pendolari e studenti ma non si registrano feriti. L’odore acre e il fumo che provenivano dal motore hanno costretto macchinista e il personale di bordo a fermare il convoglio e a fare scendere i passeggeri. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno ...

Vercelli : principio d'incendio in pieno centro : Un principio d'incendio si è verificato, domenica sera, in pieno centro a Vercelli. Le fiamme si stavano per propagare in un appartamento in via dei Mercati. Immediato l'intervento dei vigili del ...

Liguria - principio di incendio su un traghetto : il comandante torna in porto : principio di incendio ieri sera a bordo del traghetto Excellent della Gnv partito da Genova e diretto a Tunisi: il comandante si e’ accorto del possibile rogo dal fumo nero e denso che usciva dal fumaiolo ed ha invertito la rotta. E’ successo davanti alle coste della Corsica. Pur avendo appurato che non si trattava di un inconveniente grave, per precauzione e’ stato deciso di interrompere il viaggio e di tornare a Genova dove ...

principio incendio su traghetto : ANSA, - GENOVA, 28 GEN - Principio di incendio ieri sera a bordo del traghetto Excellent della Gnv partito da Genova e diretto a Tunisi: il comandante si è accorto del possibile rogo dal fumo nero e ...

Varazze - principio di incendio nel "gabbiotto" del distributore Oil Italia : Attimi di paura questa notte a Varazze. Intorno alle ore 3.25, i vigili del fuoco del distaccamento varazzino sono intervenuti per un principio di incendio all'interno del 'gabbiotto' del distributore ...