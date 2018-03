Un deputato dei 5 Stelle appena eletto già cambia partito | ecco chi è

L'augurio di Fasolino al deputato dei 5 Stelle Marino : 'Che porti gli interessi sardi a livello nazionale' : Le parole del candidato alla Camera per il centrodestra Fasolino. 'Il popolo sardo ha espresso una chiara preferenza a favore del Movimento 5 Stelle. È stata una campagna breve, ma di grande intensità.

M5s - il deputato De Rosa licenziò il collaboratore e gli chiese pure dei soldi. Poi lo ha risarcito in cambio del silenzio : Mentre i 5 Stelle contestavano il Jobs Act che non porta lavoro ma lo toglie, lui lo dimostrava concretamente licenziando il proprio assistente parlamentare su due piedi. Sono passati due anni da allora e il grillino Massimo De Rosa, che apostrofò le colleghe Pd dicendo “siete qui perché brave solo a fare i pompini”, oggi è capolista per le elezioni regionali in Lombardia. La diatriba tra lui e lo storico assistente Enrico Vulpiani era scomparsa ...

Elezioni - a Torino il Pd fa fuori il deputato Boccuzzi - ex operaio Thyssen e simbolo dei diritti dei lavoratori : Il retroscena è delle ultime ore e, se fosse confermato, non contribuirebbe all’immagine di un Partito democratico attento ai diritti dei lavoratori: nelle liste dem del capoluogo piemontese, infatti, non ci sarebbe il deputato uscente Antonio Boccuzzi. 45 anni, ex sindacalista Uilm, per 13 operaio alla Thyssenkrup, nonché unico superstite dell’incidente avvenuto in fabbrica nel 2007, nella campagna elettorale del 2013 Boccuzzi ha ...

'La forza dei fatti' : a Meldola l'evento annuale del deputato Di Maio : 'La forza dei fatti' è il titolo del ciclo di incontri organizzati dal deputato Marco Di Maio per fare il punto sull'attività svolta nel corso del 2017. l'evento è in programma per giovedì sera alle ...

Renzi : la salute dei nostri figli viene prima dell'elezione di un deputato - : Ma se la Lega e il Movimento Cinque Stelle continuano a dire che loro cambieranno la legge sulla obbligatorietà dei vaccini, il Pd ripete con forza che noi siamo dalla parte della scienza e …