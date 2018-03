Ultime ore di freddo | poi netto rialzo termico e tepori primaverili

abruzzo24ore.tv

: Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all'individuazione dei Presidenti delle Came… - luigidimaio : Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all'individuazione dei Presidenti delle Came… - emergenzavvf : #Maltempo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per le abbondanti nevicate in #Basilicata e in #Irpinia: nelle ul… - RaiSport : Poche ore al fischio d'inizio di #ArgentinaItalia (20:30 @RaiUno). #DiBiagio verso il 4-3-3 con il tridente… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Roma - SITUAZIONE: L'afflusso di aria molto fredda provenuta dall'Europa orientale che ha caratterizzato l'ultimo periodo ha le ore contate e sta per lasciar spazio a masse di aria di origine completamente diversa, provenienti dai quadranti meridionali, che provocheranno un decisodelle temperature soprattutto dall'inizio della prossima settimana. La fase conclusiva della settimana in corso vedrà ancora la presenza di residue sacche di aria fredda che si avvertiranno soprattutto di notte e al primo mattino al Centro-Nord, quando le temperature raggiungeranno i valori minimi e si porteranno in alcuni casi su valori vicini allo zero. Già in aumento i valori minimi invece al Sud, a causa del passaggio di una perturbazione durante il week-end. Da lunedì temperature in aumento ovunque, tanto che potremo finalmente assaporare i primi...