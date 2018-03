Tv | ascolti | Argentina-Italia vince prime time per Rai 1

calcioweb.eu

: Il match di ieri ha incollato tutti alla tv Italia- Argentina, un risultato pazzesco dopo l'evento sportivo:… - spettacolo_fp : Il match di ieri ha incollato tutti alla tv Italia- Argentina, un risultato pazzesco dopo l'evento sportivo:… -

(Di sabato 24 marzo 2018) L’incontro di ieri, in amichevole, della nazionale di calciona con l’a Manchester ha vinto su Rai1 ilcon 6 milioni 298mila spettatori e uno share del 24,5%. Segue, nella fascia, il film ‘La ragazza del dipinto’ che su Canale 5 ha avuto 2 milioni 391mila spettatori con l’11,1% di share. Su Rai2 la puntata di ‘Nemo – Nessuno escluso’ incassa 1 milione 362mila spettatori e il 6,3% di share mentre su1, in prima serata, il film ‘Richie Rich – Il più ricco del mondo’ segna 1 milione 552mila spettatori con il 6,6% di share. Su Rai3 , ancora in prima serata, l’esordio del nuovo programma con Massimo Gramellini e Ambra Agioini ‘Cyrano’ ha raccolto 783mila spettatori e uno share del 3,6%. . Su La7 ‘Propaganda live’ è stato visto da 852mila spettatori pari al ...