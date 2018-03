Turisti dall' estero in costante crescita | 60 mln nel 2017 | +5 | 2%

Immobiliare Turistico : buone notizie dalla montagna : ... sia da persone con età più avanzata trovando nella montagna la tranquillità difficile da trovare nelle località balneari ma anche da persone più giovani dedite ai vari sport praticabili solo ad alta ...

Freddo e Maltempo - a Napoli diluvia con +3°C e sul Vesuvio decine di Turisti rimangono bloccati dalla Neve : “veniteci a prendere” : Il fronte Freddo di San Valentino è arrivato anche in Campania, con forte Maltempo e temperature in picchiata. A Napoli sta diluviando con appena +3°C e sul Vesuvio nevica fino a bassa quota. Un gruppo con circa 20 turisti è rimasto bloccato a quota mille metri, sorpreso dalla bufera di Neve. Sui social i video in cui i turisti chiedono aiuto. Ma sul vulcano partenopeo continuerà a nevicare per tutta la serata. Non sono in azione spalaNeve. ...

[Il ritratto] Dallo stupro di Rimini al ghanese che voleva uccidere i Turisti a picconate. Ecco gli immigrati criminali. Pochi casi ma ... : A Roma, al Gianicolo, in un altro fatto di cronaca che ha riemnpito le pagine dei giornali, ne ha fatto le spese un giovane italiano massacrato da Joseph White Clifford, 57 anni, di nazionalità ...

Le guide Turistiche in piazza a Firenze 'No ai corsi autorizzati dalla Regione Toscana' : Le guide turistiche contro la Regione Toscana. E' in programma per domani, martedì 30 gennaio, dalle 14 alle 18, la manifestazione nazionale davanti alla sede del Consiglio regionale della Toscana ...

Turisti coreani affascinati dall'immenso patrimonio archeologico canosino : Una mattinata alla riscoperta del patrimonio dell'antica città ofantina, sede di preziosi tesori e siti unici al mondo. Il gruppo, formato da docenti universitari, dottorandi ed appassionati di ...

Valanghe in Alto Adige : evacuati 80 Turisti dall'hotel. Piemonte - colpita una casa : ?Ottanta turisti ospiti dell' albergo Langtauferer Hof saranno evacuati nelle prossime ore in Vallelunga, in provincia di Bolzano, a causa della valanga che minaccia la parte...

E adesso il governo "snobba" 500 milioni di Turisti dalla Cina : ... anticipavano il giorno prima da Roma e Bruxelles, con un'euforia giustificata dai numeri: la Cina è prossima a raggiungere il miliardo e mezzo di abitanti e nel solo 2016, per visitare il mondo, i ...

