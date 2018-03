Turisti bloccati a Castel del Monte

Nuova Zelanda - ciclone Gita : un migliaio di Turisti bloccati a Golden Bay : I resti del ciclone Gita (venti fino a 140 km/h e circa 200 mm di piogge) stanno provocando danni e disagi in Nuova Zelanda e circa un migliaio di turisti sono bloccati nella Golden Bay: le autorità stanno valutando l’ipotesi di mandare traghetti per prelevare i turisti dalla isolata regione di South Island, dopo che enormi frane hanno costretto all chiusura della principale autostrada. Il maltempo ha generato blackout, che hanno lasciato ...

Freddo e Maltempo - a Napoli diluvia con +3°C e sul Vesuvio decine di Turisti rimangono bloccati dalla Neve : “veniteci a prendere” : Il fronte Freddo di San Valentino è arrivato anche in Campania, con forte Maltempo e temperature in picchiata. A Napoli sta diluviando con appena +3°C e sul Vesuvio nevica fino a bassa quota. Un gruppo con circa 20 turisti è rimasto bloccato a quota mille metri, sorpreso dalla bufera di Neve. Sui social i video in cui i turisti chiedono aiuto. Ma sul vulcano partenopeo continuerà a nevicare per tutta la serata. Non sono in azione spalaNeve. ...

80 Turisti bloccati - incubo valanghe in Alto Adige : incubo per 80 turisti dell'albergo Langtauferer Hof in Vallelunga, in provincia di Bolzano, rimasti bloccati a causa di una valanga che minaccia la parte dell'edificio che si trova in zona rossa a ...

Paura valanghe in Val Venosta : evacuati in elicottero oltre 70 Turisti bloccati : Dopo che una slavina ha colpito una casa in Vallelunga, è stato necessario evacuare un centinaio di persone. Fortunatamente non ci sono state feriti. Le masse di neve hanno danneggiato il piano superiore dell’abitazione, mentre le persone si trovavano a pianterreno. L’esercito ha allontanato un centinaio di persone, che si trovano nelle zone a rischio, con due elicotteri UH-205, del 4/o reggimento Aviazione dell’Esercito di ...

Allerta maltempo e rischio valanghe sulle Alpi - in azione elicotteri per evacuare Turisti bloccati : valanghe, neve, maltempo: la situazione meteo preoccupa al Nord nella zona delle Alpi. Le condizioni sono critiche in Alto Adige, Val d'Aosta e Piemonte e per il prossimo fine settimana le previsioni meteo annunciano nuova neve.In Alto Adige, soprattutto in val Venosta, alcune strade sono state chiuse per precauzione ed è alto il rischio valanghe. Stessa Allerta anche in varie zone d'Italia.La scorsa notte una slavina ha colpito e ...

Maltempo - emergenza in Val Senales : zona isolata - Turisti bloccati in Alto Adige : Neve che in alcuni punti ha raggiunto i tre metri complessivi con una media di due metri oltre i 2.000 metri, strade interrotte per forte rischio valanghe, nuova perturbazione nevosa in arrivo e oltre un centinaio di turisti bloccati in Alta Val Senales dopo la frazione di Madonna di Senales. In Alto Adige, come del resto nel vicino Tirolo austriaco, la coltre nevosa e’ talmente alta che ha causato la chiusura per motivi di sicurezza di ...

A Zermatt sono arrivati i primi treni per trasportare i 13mila Turisti rimasti bloccati a causa delle forti nevicate : Da mercoledì sera, i primi treni hanno iniziato a trasportare i turisti rimasti bloccati per quasi due giorni a Zermatt, nota località sciistica in Svizzera, a causa delle intense nevicate. Il servizio ferroviario è ripreso dopo che sono stati liberati The post A Zermatt sono arrivati i primi treni per trasportare i 13mila turisti rimasti bloccati a causa delle forti nevicate appeared first on Il Post.

