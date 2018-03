Turismo | Roma partecipa alla Borsa Mediterranea di Napoli

Turismo Roma - a Pasqua +4 - 44% gli arrivi complessivi : Turismo a Roma. A Pasqua aumentano le prenotazioni nella Capitale: +4,44% gli arrivi complessivi. Meloni: “Turismo religioso e attrattive artistiche mix unico per chi visita... L'articolo Turismo Roma, a Pasqua +4,44% gli arrivi complessivi proviene da Roma Daily News.

Viaggi & Turismo : Roma la 3ª destinazione più apprezzata al mondo - medaglia d’oro a Parigi : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers’ Choice Destinations Awards 2018, che riconoscono i luoghi preferiti dai Viaggiatori in tutto il mondo. I vincitori dei premi sono stati determinati utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 ...

Concluso FareTurismo a Roma, il bilancio dell'edizione 2018 Con il XIII Incontro dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Turismo, in collaborazione con SISTUR Società Italiana di Scienze del Turismo...

Turismo, Roma al Mitt di Mosca per presentare eventi 2018. In campo le imprese della Capitale. In crescita il numero di visitatori russi a Roma:...

Le grandi mostre, gli eventi sportivi internazionali a iniziare dalla Formula E, l'opera lirica, le nuove e prestigiose strutture alberghiere capitoline, lo shopping di lusso. Roma presenta la sua ricca offerta culturale, turistica e dell'accoglienza in un'anteprima della 25° edizione della Mitt – Moscow International Travel & Tourism Exhibition, in programma dal 13 al 15 marzo.

A Roma Motodays va in scena il turismo su due ruote. Per la prima volta a Roma Motodays si svolge la Borsa internazionale del turismo su due ruote.

A Roma Motodays va in scena il Turismo su due ruote : I visitatori scopriranno un vero mondo a parte, pieno di agenzie e tour operator che organizzano viaggi del genere. Un focus speciale è dedicato alle "Donne in motocicletta" , un progetto della ...

Meloni : Roma alla Borsa Internazionale del Turismo di Berlino : Roma, 6 mar. , askanews, 'Roma partecipa all'ITB Berlin, Borsa Internazionale del Turismo in programma nella capitale tedesca da domani al prossimo 11 marzo. Dopo il successo dello scorso anno, ...

Turismo - percezione positiva di Roma da parte degli stranieri : Teleborsa, - Tanti gli "ambasciatori" della bellezza di Roma nel mondo. Quasi 9 turisti su 10, infatti, dichiarano che consiglieranno una visita nella città e tra questi gli americani sono i maggiori ...

Roma : il 5G si accende su Turismo - sicurezza e mobilità urbana : Roma accende il 5G. Con un telecomandino, la sindaca Virginia Raggi dà il via a quella che è stata definita «una nuova rivoluzione industriale». «Ci siamo, oggi si accende», spiega in una biblioteca a ...

Turismo, Roma Capitale presente alla Borsa Internazionale Turismo di Milano. Meloni: "Roma in vetta alle preferenze degli stranieri, offerta turistica dinamica e in continua evoluzione".

Viaggi & Turismo : inverno di puro romanticismo nel Salisburghese : Le passeggiate lungo i paesaggi innevati, le calde atmosfere dei rifugi, i trattamenti e gli hotel pensati a misura di coppia: tutti sinonimi di una perfetta fuga romantica nel Salisburghese. Il Land è un luogo dove lasciarsi trasportare dalle emozioni e dove la natura e le esperienze outdoor non smettono mai di sorprendere. Da Salisburgo alle zone turistiche circostanti, le antiche tradizioni aprono le porte a tutti gli innamorati che decidono ...

Viaggi & Turismo : la top 10 degli hotel più romantici per San Valentino : TripAdvisor®, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice hotel Awards 2018 nella categoria Migliori hotel romantici. I vincitori sono stati decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni raccolte in un periodo di 12 mesi dai Viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale e sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in ...