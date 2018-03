Turismo | proposte per l’estate 2018 | un viaggio “spaziale” a Mosca e la Svezia di

Viaggi & Turismo - le proposte MSC Crociere per l’inverno 2019/2020 : prima si prenota - maggiori sono i vantaggi : MSC Crociere, la più grande Compagnia di Crociere a capitale privato al mondo, presenta un’ampia offerta di Crociere per i crocieristi più lungimiranti e già proiettati all’inverno 2019/2020. Nella sfera di cristallo MSC il futuro mostra una Compagnia composta da una flotta di 17 moderne navi, una vasta gamma di destinazioni comodamente raggiungibili in ogni angolo del globo e un ventaglio di scelte davvero stimolanti ideali per una ...