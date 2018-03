Trump-Kim Jong-un | sede del vertice | i bookmakers mettono l' Italia in lizza

Kim Jong-un incontra Trump - ecco la possibile sede del vertice Video : Non esiste ancora una data e nemmeno una sede per ospitare l'atteso bilaterale tra Stati Uniti e Corea del Nord [Video], dove per la prima volta nella Storia un presidente americano in carica ed un leader nordcoreano si confronteranno faccia a faccia. Gli ultimi avvenimenti internazionali, però, fanno intuire che la sede idonea per ospitare un incontro fondamentale per porre le basi di una soluzione alla lunga crisi coreana sia stata gia' scelta ...

La Svezia 'campo neutro' in vista dei negoziati nucleari Trump-Kim : La Svezia alza il suo profilo di interlocutore e mediatore diplomatico con la Corea del Nord. Il ministro degli esteri nordcoreano Ri Yong-ho è a Stoccolma per colloqui che, secondo molti osservatori, ...

Pompeo mette a rischio il vertice Trump-Kim. Oppure no? : La sostituzione della 'colomba' Rex Tillerson con il 'falco' Mike Pompeo come Segretario di Stato Usa suscita diffusi timori di un irridigimento della politica estera statunitense, specialmente sugli spinosi dossier Corea del Nord e Iran. Anche gli

Tillerson silurato - Kim avvisato. Il "falco" Trump affila gli artigli : I democratici, a cominciare dalla capogruppo al Congresso Nancy Pelosi, hanno fatto molto chiasso per la procedura, ma nessuno si è sorpreso: la politica estera del presidente è ormai quella dell'...

Kim Jong-un dovrà scoprire le sue carte per un accordo con Trump : ... mentre gli americani potrebbero riconoscere l'immutabilità della frontiera tra le due Coree, ovvero la sopravvivenza della Corea del Nord, aprendo un'ambasciata a Pyongyang e sostenendo l'economia ...

Kim Jong-un dovrà scoprire le sue carte per un accordo con Trump : La partita si giocherà sulla definizione di “denuclearizzazione” e su cosa gli americani sono disposti a offrire in cambio. Leggi

Incontro Trump-Kim : un passo per la denuclearizzazione Video : C’è un accordo, una possibilita' di dialogo a maggio di quest’anno. Donald #Trump ha dichiarato recentemente di essere favorevole ad un Incontro con #Kim Jong-un. Tale decisione è stata presa in to al messaggio recapitato da Chung Eui-yong consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano che ha incontrato Kim Jong-Un a Pyongyang, secondo la quale la Corea del Nord sarebbe pronta a compiere il passo decisivo per affrancarsi dal nucleare, alla ...

Nord Corea - Trump : 'Credo a impegno Kim di sospendere test missili - sarà enorme successo' : Trump si fida dell'impegno di Pyongyang di sospendere i test missilistici che accompagnava l'invito di Kim ad un incontro. "La Nord Corea non ha condotto test dal 28 novembre e si è impegnata a non ...

Kim Jong-un e Donald Trump - ecco perché entrambi vinceranno la 'guerra' Video : Potrebbe essere l'evento politico internazionale del 2018 e non è eccessivo affermare che possa scrivere una nuova pagina di Storia [Video]. Nessun leader nordcoreano ha mai incontrato personalmente un presidente americano in carica, anche se il campo è piuttosto ristretto in tal senso. La #corea del nord nella sua storia ha avuto soltanto tre capi di Stato, parenti in linea diretta, ma #Kim Jong-un nei prossimi mesi potrebbe fare qualcosa che ...

Trump - credo impegno Kim su test missili : WASHINGTON, 10 MAR - Donald Trump si fida dell'impegno di Pyongyang di sospendere i test missilistici che accompagnava l'invito di Kim ad un incontro. "La Corea del Nord non ha condotto un test ...

