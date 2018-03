: Trump sta pensando di porre il veto sul compromesso votato in Congresso che evita il default dello Stato federale.… - minomazz : Trump sta pensando di porre il veto sul compromesso votato in Congresso che evita il default dello Stato federale.… - RDAsrls : riqualificare il patrimonio edilizio della PA evita il consumo di suolo e azzera i costi gestione.. Commercio, Trum… - RDAsrls : riqualificare il patrimonio edilizio della PA evita il consumo di suolo e azzera i costi gestione.. Le congratulazi… -

Il presidenteha autorizzato a malincuore ladi 1300 miliardi di dollari perre l'annunciatodelle attività governative. La nuova misura federale copre tutte le spese fino al 30 settembre.ha detto di essere "molto deluso" del pacchetto, perché non prevede i fondi per il muro di confine col Messico ma ha espresso soddisfazione per l'aumento delle spese militari come da lui auspicato perché "ho il dovere di mantenere l'America al sicuro" ma ha chiarito che "una legge così non la firmerò mai più"(Di sabato 24 marzo 2018)